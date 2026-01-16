Рейтинг@Mail.ru
Заявление Зеленского о конфликте на Украине вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 16.01.2026 (обновлено: 21:31 16.01.2026)
Заявление Зеленского о конфликте на Украине вызвало изумление на Западе
Заявление Зеленского о конфликте на Украине вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 16.01.2026
Заявление Зеленского о конфликте на Украине вызвало изумление на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о конфликте на Украине. "Ему нужно:... РИА Новости, 16.01.2026
в мире, украина, владимир зеленский, сша
Заявление Зеленского о конфликте на Украине вызвало изумление на Западе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о конфликте на Украине.

"Ему нужно: освободить Донбасс, легализовать русский язык, легализовать Русскую церковь. Он знает об этом с августа прошлого года. Он отказывается это сделать", — говорится в публикации.
Грэм* сделал необычное заявление о российских солдатах
Грэм* сделал необычное заявление о российских солдатах
Вчера, 09:57
Накануне Зеленский резко отреагировал на обвинение президента США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Глава киевского режима утверждал, что Украина якобы не была и не будет преградой миру.

Ранее в тот же день глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, представители Штатов намерены обсудить суть гарантий безопасности для Киева и представить проекты планов по урегулированию.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
