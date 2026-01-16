МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о конфликте на Украине.
"Ему нужно: освободить Донбасс, легализовать русский язык, легализовать Русскую церковь. Он знает об этом с августа прошлого года. Он отказывается это сделать", — говорится в публикации.
Накануне Зеленский резко отреагировал на обвинение президента США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Глава киевского режима утверждал, что Украина якобы не была и не будет преградой миру.
Ранее в тот же день глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, представители Штатов намерены обсудить суть гарантий безопасности для Киева и представить проекты планов по урегулированию.
