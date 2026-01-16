Накануне Зеленский резко отреагировал на обвинение президента США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Глава киевского режима утверждал, что Украина якобы не была и не будет преградой миру.



Ранее в тот же день глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, представители Штатов намерены обсудить суть гарантий безопасности для Киева и представить проекты планов по урегулированию.