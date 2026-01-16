Суд продлил арест актера Колганова по делу о детской порнографии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 18 февраля арест актера кино и сериалов Владимира Колганова по делу об обороте детской порнографии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Колганова до 18 февраля", - говорится в сообщении.

Колганова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) УК РФ (2 эпизода), п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 242.2 (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов) УК РФ.

Объединенная пресс-служба судов города информировала, что следствием установлено, что в 2007 году Колганов хранил изготовленную им фотографию, являющуюся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших 14-летнего возраста, которую распространил в сети интернет на своей странице в социальной сети. Также он совместно с еще одним фигурантом Владимиром Кирилловым в 2015 году изготовил и распространил порнографический материал с участием несовершеннолетнего на своей личной странице в социальной сети. Указанные материалы хранились в сети интернет вплоть до их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Колганов известен ролями в криминальных сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Убойная сила", "Охотники за головами" и другие.