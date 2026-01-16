Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест актера Колганова по делу о детской порнографии - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/kolganov-2068260919.html
Суд продлил арест актера Колганова по делу о детской порнографии
Суд продлил арест актера Колганова по делу о детской порнографии - РИА Новости, 16.01.2026
Суд продлил арест актера Колганова по делу о детской порнографии
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 18 февраля арест актера кино и сериалов Владимира Колганова по делу об обороте детской порнографии,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:22:00+03:00
2026-01-16T11:22:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
владимир колганов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056378635_0:0:954:537_1920x0_80_0_0_3df9ba368804c744f50ee9c1fd8b66f6.jpg
https://ria.ru/20251106/kamchatka-2053126104.html
https://ria.ru/20250806/peterburg-2033695640.html
https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056378635_73:0:954:661_1920x0_80_0_0_95a0b382fedad6336498271153d8b418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, владимир колганов
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Колганов
Суд продлил арест актера Колганова по делу о детской порнографии

Петербургскому актеру Колганову продлили арест по делу о детской порнографии

© Star Media, 2021Актер Владимир Колганов в сериале "Анна Медиум-4"
Актер Владимир Колганов в сериале Анна Медиум-4 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Star Media, 2021
Актер Владимир Колганов в сериале "Анна Медиум-4"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 18 февраля арест актера кино и сериалов Владимира Колганова по делу об обороте детской порнографии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Колганова до 18 февраля", - говорится в сообщении.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней
6 ноября 2025, 09:20
Колганова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) УК РФ (2 эпизода), п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 242.2 (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов) УК РФ.
Объединенная пресс-служба судов города информировала, что следствием установлено, что в 2007 году Колганов хранил изготовленную им фотографию, являющуюся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших 14-летнего возраста, которую распространил в сети интернет на своей странице в социальной сети. Также он совместно с еще одним фигурантом Владимиром Кирилловым в 2015 году изготовил и распространил порнографический материал с участием несовершеннолетнего на своей личной странице в социальной сети. Указанные материалы хранились в сети интернет вплоть до их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.
Подозреваемый в распространении детской порнографии, задержанный в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии
6 августа 2025, 13:22
Колганов известен ролями в криминальных сериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Убойная сила", "Охотники за головами" и другие.
Колганова и Кириллова задержали в ноябре. Пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщала, что пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей. Было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1-2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в сети интернет. Отмечалось, что эти порнографические материалы для педофилов размещались не только в даркнете, но и на зарубежных платформах, включая запрещённый в РФ Instagram (сеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Юрий Алтунян - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно
19 мая 2025, 15:42
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВладимир Колганов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала