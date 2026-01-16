Россияне за год проехали на каршеринге расстояние как до Марса и обратно

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пользователи каршерингового сервиса "Ситидрайв" в 2025 году проехали 577,8 миллиона километров, этого расстояния бы хватило чтобы долететь от Земли до Марса и обратно или 14,4 тысячи раз обогнуть Землю по экватору, рассказали РИА Новости в "Ситидрайве".