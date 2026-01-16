Рейтинг@Mail.ru
Прокурор подал ходатайство об аресте Карапетяна, сообщил адвокат - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 16.01.2026 (обновлено: 17:09 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/karapetyan-2068357925.html
Прокурор подал ходатайство об аресте Карапетяна, сообщил адвокат
Прокурор подал ходатайство об аресте Карапетяна, сообщил адвокат - РИА Новости, 16.01.2026
Прокурор подал ходатайство об аресте Карапетяна, сообщил адвокат
Прокурор подал в армянский суд ходатайство об аресте предпринимателя Самвела Карапетяна, отозвав первоначально поданное ходатайство о продлении домашнего... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:40:00+03:00
2026-01-16T17:09:00+03:00
происшествия
армения
ереван
россия
самвел карапетян
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg
https://ria.ru/20260107/karapetjan-2066749171.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_315:6:1226:689_1920x0_80_0_0_72f1b7acb65775a7d1f64f1951bcc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, армения, ереван, россия, самвел карапетян, facebook
Происшествия, Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Facebook
Прокурор подал ходатайство об аресте Карапетяна, сообщил адвокат

Адвокат Вардеванян: прокурор подал в суд ходатайство об аресте Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Прокурор подал в армянский суд ходатайство об аресте предпринимателя Самвела Карапетяна, отозвав первоначально поданное ходатайство о продлении домашнего ареста, сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.
"Прокурор Даллакян отозвал ходатайство о домашнем аресте (продлении - ред) и подал ходатайство о заключении Карапетяна под стражу. Это не просто нарушение закона, а надругательство над ним", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Ранее в пятницу адвокат Лианна Гаспарян сообщила РИА Новости, что Апелляционный суд Армении отменил решение суда нижестоящей инстанции о переводе Карапетяна из СИЗО под домашний арест. По ее словам, Карапетян в настоящее время проходит лечение в медцентре в Ереване.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Карапетяну запретили посетить могилу отца, рассказал адвокат
7 января, 14:44
 
ПроисшествияАрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала