https://ria.ru/20260116/ivanovo-2068372443.html
В Иваново машина ритуальной службы столкнулась с грузовиком
В Иваново машина ритуальной службы столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 16.01.2026
В Иваново машина ритуальной службы столкнулась с грузовиком
Грузовик и автомобиль ритуальной службы столкнулись в Иваново, пострадали семь человек, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:30:00+03:00
2026-01-16T17:30:00+03:00
2026-01-16T17:36:00+03:00
происшествия
иваново
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068371447_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_28710065bd7f94a976220fa7248ef93d.jpg
https://ria.ru/20260116/dtp-2068309463.html
иваново
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068371447_323:0:1275:714_1920x0_80_0_0_febdf48aa6dcf26dd3c9f67412b7a848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, ивановская область
Происшествия, Иваново, Ивановская область
В Иваново машина ритуальной службы столкнулась с грузовиком
В Иваново 7 человек пострадали в ДТП с машиной ритуальной службы