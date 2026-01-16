Рейтинг@Mail.ru
17:30 16.01.2026 (обновлено: 17:36 16.01.2026)
В Иваново машина ритуальной службы столкнулась с грузовиком
В Иваново машина ритуальной службы столкнулась с грузовиком
Грузовик и автомобиль ритуальной службы столкнулись в Иваново, пострадали семь человек, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 16.01.2026
происшествия, иваново, ивановская область
Происшествия, Иваново, Ивановская область
В Иваново машина ритуальной службы столкнулась с грузовиком

В Иваново 7 человек пострадали в ДТП с машиной ритуальной службы

© УМВД России по Ивановской областиМомент столкновения машины ритуальной службы с грузовиком в Иваново. Кадр видео
РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Грузовик и автомобиль ритуальной службы столкнулись в Иваново, пострадали семь человек, сообщила Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, ДТП произошло на улице Парижской Коммуны в Иваново. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Газель Next" ритуальной службы.
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек в автомобиле "Газель Next", - сообщил представитель Госавтоинспекции на видео, опубликованном в Telegram-канале УМВД Ивановской области.
Как уточняет УМВД, полиция работает на месте аварии, выясняются причины ДТП.
