Истребитель ВВС США пропал у побережья Японии

Истребитель ВВС США F-35A пропал с радаров у побережья Японии, неподалеку от города Аомори, подав перед этим сигнал бедствия, следует из данных сервиса... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T07:36:00+03:00
