Рейтинг@Mail.ru
Истребитель ВВС США пропал у побережья Японии - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/istrebitel-2068225325.html
Истребитель ВВС США пропал у побережья Японии
Истребитель ВВС США пропал у побережья Японии - РИА Новости, 16.01.2026
Истребитель ВВС США пропал у побережья Японии
Истребитель ВВС США F-35A пропал с радаров у побережья Японии, неподалеку от города Аомори, подав перед этим сигнал бедствия, следует из данных сервиса... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T07:36:00+03:00
2026-01-16T07:36:00+03:00
в мире
аомори (префектура)
сша
япония
lockheed martin
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770610706_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_d4902f79441f7c9cb02c25aa2af283ba.jpg
https://ria.ru/20250514/yaponiya-2016788040.html
аомори (префектура)
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770610706_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d110143283691eac60094e807c18022b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аомори (префектура), сша, япония, lockheed martin , flightradar24
В мире, Аомори (префектура), США, Япония, Lockheed Martin , Flightradar24
Истребитель ВВС США пропал у побережья Японии

Истребитель США пропал с радаров у берегов Японии, подав сигнал бедствия

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Истребитель ВВС США F-35A пропал с радаров у побережья Японии, неподалеку от города Аомори, подав перед этим сигнал бедствия, следует из данных сервиса Flightradar24.
Согласно данным сервиса, истребитель типа Lockheed Martin F-35A Lightning II прибыл из северной части Японского моря, пролетел над сушей в восточном направлении к югу от Аомори, после чего двинулся на северо-восток. Примерно в 06.09 мск самолет пропал с радаров.
Согласно информации о воздушном судне, предоставленной Flightradar24, в какой-то момент самолет подал сигнал 7700 - общий код для обозначения чрезвычайной ситуации.
Вертолеты UH-1 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета ВМС США в Японии
14 мая 2025, 04:13
 
В миреАомори (префектура)СШАЯпонияLockheed MartinFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала