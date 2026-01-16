https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068318492.html
ЕС отказался строить предположения о защите Гренландии, заявили в ЕК
ЕС отказался строить предположения о защите Гренландии, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.01.2026
ЕС отказался строить предположения о защите Гренландии, заявили в ЕК
Представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила на брифинге, что Евросоюз отказывается строить предположения о защите Гренландии в случае ее возможного... РИА Новости, 16.01.2026
