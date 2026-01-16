Рейтинг@Mail.ru
ЕС отказался строить предположения о защите Гренландии, заявили в ЕК
14:53 16.01.2026
ЕС отказался строить предположения о защите Гренландии, заявили в ЕК
ЕС отказался строить предположения о защите Гренландии, заявили в ЕК
Представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила на брифинге, что Евросоюз отказывается строить предположения о защите Гренландии в случае ее возможного... РИА Новости, 16.01.2026
2026
ЕС отказался строить предположения о защите Гренландии, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила на брифинге, что Евросоюз отказывается строить предположения о защите Гренландии в случае ее возможного захвата Соединенными Штатами.
"На данный момент этот вопрос не стоит. Мы не будем дальше строить предположения… Мы здесь не для проведения мастер-класса по правовому анализу. Как я уже сказала, на данном этапе этот вопрос не стоит. Мы не будем дальше спекулировать", - ответила она на многочисленные вопросы журналистов о том, будет ли ЕС помогать Дании в случае захвата Гренландии США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию
