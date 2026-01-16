В Германии призвали не называть европейскую миссию в Гренландии военной

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался против обозначения миссии нескольких европейских стран в Гренландии в качестве военной.

В этой связи Писториус указал, что европейские страны проводят в Гренландии разведывательную миссию.

Попутно Писториус сообщил о планах Германии по размещению в Гренландии дальнего самолета-разведчика морской авиации Poseidon, первый из которых ранее был передан на вооружение военно-морского флота ФРГ.