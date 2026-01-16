В Германии призвали не называть европейскую миссию в Гренландии военной

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался против обозначения миссии нескольких европейских стран в Гренландии в качестве военной.
Группа из тринадцати военнослужащих бундесвера в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии в Гренландии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран.
"Это не военная миссия, это не вооруженные силы, а люди, которые вместе со своими коллегами из Франции и других стран НАТО, таких как Великобритания, Норвегия и так далее, должны изучить условия в Гренландии, …чтобы на этой основе можно было планировать и проводить миссии НАТО… по наблюдению, миссии по поддержке, а также более крупные учения", - заявил Писториус в интервью телерадиокомпании NDR.
В этой связи Писториус указал, что европейские страны проводят в Гренландии разведывательную миссию.
"Речь идет о разведывательной миссии (в Гренландии - ред.)", - подчеркнул министр обороны ФРГ.
Попутно Писториус сообщил о планах Германии по размещению в Гренландии дальнего самолета-разведчика морской авиации Poseidon, первый из которых ранее был передан на вооружение военно-морского флота ФРГ.
"В ближайшее время мы будем временно базироваться там (в Гренландии - ред.) с нашим морским самолетом-разведчиком P-8 Poseidon", - сказал Писториус.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.