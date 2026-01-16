Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали не называть европейскую миссию в Гренландии военной - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068309223.html
В Германии призвали не называть европейскую миссию в Гренландии военной
В Германии призвали не называть европейскую миссию в Гренландии военной - РИА Новости, 16.01.2026
В Германии призвали не называть европейскую миссию в Гренландии военной
Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался против обозначения миссии нескольких европейских стран в Гренландии в качестве военной. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:10:00+03:00
2026-01-16T14:10:00+03:00
в мире
гренландия
германия
франция
борис писториус
дональд трамп
нато
boeing p-8 poseidon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6a76487f7a2262aacc0bea3768eb05a.jpg
https://ria.ru/20260115/grenlandija-2068064639.html
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067936235.html
https://ria.ru/20260116/glava-2068287748.html
гренландия
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e786fb86fc12be95fe79066b640c39fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, германия, франция, борис писториус, дональд трамп, нато, boeing p-8 poseidon, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Германия, Франция, Борис Писториус, Дональд Трамп, НАТО, Boeing P-8 Poseidon, Удары США по Венесуэле
В Германии призвали не называть европейскую миссию в Гренландии военной

Писториус призвал не называть миссию ЕС в Гренландии военной

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался против обозначения миссии нескольких европейских стран в Гренландии в качестве военной.
Группа из тринадцати военнослужащих бундесвера в четверг вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии в Гренландии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Группа немецких военных вылетела в Гренландию
15 января, 14:28
"Это не военная миссия, это не вооруженные силы, а люди, которые вместе со своими коллегами из Франции и других стран НАТО, таких как Великобритания, Норвегия и так далее, должны изучить условия в Гренландии, …чтобы на этой основе можно было планировать и проводить миссии НАТО… по наблюдению, миссии по поддержке, а также более крупные учения", - заявил Писториус в интервью телерадиокомпании NDR.
В этой связи Писториус указал, что европейские страны проводят в Гренландии разведывательную миссию.
"Речь идет о разведывательной миссии (в Гренландии - ред.)", - подчеркнул министр обороны ФРГ.
Попутно Писториус сообщил о планах Германии по размещению в Гренландии дальнего самолета-разведчика морской авиации Poseidon, первый из которых ранее был передан на вооружение военно-морского флота ФРГ.
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Германия отправит в Гренландию в рамках военной миссии 13 военных
14 января, 23:34
"В ближайшее время мы будем временно базироваться там (в Гренландии - ред.) с нашим морским самолетом-разведчиком P-8 Poseidon", - сказал Писториус.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Испании сделали заявление о безопасности Гренландии
Вчера, 12:52
 
В миреГренландияГерманияФранцияБорис ПисториусДональд ТрампНАТОBoeing P-8 PoseidonУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала