13:57 16.01.2026
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию
в мире, гренландия, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы президента США Дональда Трампа на Гренландию, напомнил слова американского лидера о том, что международное право для него не является приоритетом.
Песков назвал ситуацию с Гренландией экстраординарной с точки зрения международного права.
«
"Он (Трамп - ред.) сам об этом говорил: что международное право не представляет для него какую-то приоритетную субстанцию. Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории, и мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к притязаниям США на Гренландию.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
