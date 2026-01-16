https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068306408.html
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию - РИА Новости, 16.01.2026
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы президента США Дональда Трампа на Гренландию, напомнил слова американского лидера о том, что... РИА Новости, 16.01.2026
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию
Песков назвал ситуацию вокруг США и Гренландии далекой от международного права