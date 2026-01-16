Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейские страны НАТО готовы направить на защиту Гренландии от США всего три десятка военнослужащих, подсчитало РИА Новости.
О подобных намерениях уже заявили семь государств. В общей сложности они отправят на остров 34 человека.
Самые многочисленные группы — от Франции и Германии. Так, по информации СМИ, французский контингент составит 15 человек. Президент Эммануэль Макрон пообещал усилить их наземными, морскими и воздушными средствами.
Германия уже оправила в Данию 13 военнослужащих. Оттуда они вместе с представителями других стран прибудут в Гренландию обычным авиарейсом.
Вклад остальных членов НАТО, выразивших желание поучаствовать в усилении военного присутствия в Гренландии, довольно скромный. Норвегия и Финляндия направят по два офицера, Великобритания и Нидерланды — по одному.
Кроме того, на остров уже прибыли шведские военнослужащие. Об этом объявил премьер-министр Ульф Кристерссон, но их число он не назвал.
Эстония также не исключает, что усилит натовский контингент в Гренландии. Но, по словам главы Минобороны Ханно Певкура, чтобы пересчитать эстонскую группу, хватит "пальцев одной-двух рук.
При этом не все европейские страны готовы встать на защиту Гренландии. Министр обороны Испании Маргарита Роблес допустила, что страна присоединится к этой миссии, но призвала "не торопиться с выводами". А премьер-министр Польши Дональд Туск уже отказался отправлять своих военнослужащих.
Президент США Дональд Трамп еще во время первого президентского срока интересовался возможностью купить Гренландию, а с тех пор, как вернулся в Белый дом, неоднократно говорил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, поскольку того требуют интересы национальной безопасности. Причем он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее — Гренландия или сохранение Североатлантического альянса.
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. Власти Дании предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны Евросоюза, со своей стороны, обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
