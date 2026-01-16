Рейтинг@Mail.ru
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068300516.html
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США - РИА Новости, 16.01.2026
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
Европейские страны НАТО готовы направить на защиту Гренландии от США всего три десятка военнослужащих, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:38:00+03:00
2026-01-16T13:38:00+03:00
в мире
гренландия
сша
германия
нато
франция
швеция
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068251949_0:228:3060:1949_1920x0_80_0_0_4628e077e5670fb56e16f788b687b8c2.jpg
https://ria.ru/20260115/grenlandiya-2068129068.html
https://ria.ru/20260113/rossiya-2067471330.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
гренландия
сша
германия
франция
швеция
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068251949_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bff176a44ffcc11dbb74fc860ecac5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, германия, нато, франция, швеция, дания
В мире, Гренландия, США, Германия, НАТО, Франция, Швеция, Дания
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США

РИА Новости: страны НАТО готовы отправить в Гренландию чуть более 30 военных

© REUTERS / dpa/Julia WäschenbachВоенные в Нууке
Военные в Нууке - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / dpa/Julia Wäschenbach
Военные в Нууке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейские страны НАТО готовы направить на защиту Гренландии от США всего три десятка военнослужащих, подсчитало РИА Новости.
О подобных намерениях уже заявили семь государств. В общей сложности они отправят на остров 34 человека.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе
15 января, 18:31
Самые многочисленные группы — от Франции и Германии. Так, по информации СМИ, французский контингент составит 15 человек. Президент Эммануэль Макрон пообещал усилить их наземными, морскими и воздушными средствами.
Германия уже оправила в Данию 13 военнослужащих. Оттуда они вместе с представителями других стран прибудут в Гренландию обычным авиарейсом.
Вклад остальных членов НАТО, выразивших желание поучаствовать в усилении военного присутствия в Гренландии, довольно скромный. Норвегия и Финляндия направят по два офицера, Великобритания и Нидерланды — по одному.
Кроме того, на остров уже прибыли шведские военнослужащие. Об этом объявил премьер-министр Ульф Кристерссон, но их число он не назвал.
Эстония также не исключает, что усилит натовский контингент в Гренландии. Но, по словам главы Минобороны Ханно Певкура, чтобы пересчитать эстонскую группу, хватит "пальцев одной-двух рук.
При этом не все европейские страны готовы встать на защиту Гренландии. Министр обороны Испании Маргарита Роблес допустила, что страна присоединится к этой миссии, но призвала "не торопиться с выводами". А премьер-министр Польши Дональд Туск уже отказался отправлять своих военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00
Президент США Дональд Трамп еще во время первого президентского срока интересовался возможностью купить Гренландию, а с тех пор, как вернулся в Белый дом, неоднократно говорил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, поскольку того требуют интересы национальной безопасности. Причем он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее — Гренландия или сохранение Североатлантического альянса.
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. Власти Дании предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны Евросоюза, со своей стороны, обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияСШАГерманияНАТОФранцияШвецияДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала