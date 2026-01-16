Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости . Европейские страны НАТО готовы направить на защиту Гренландии от США всего три десятка военнослужащих, подсчитало РИА Новости.

О подобных намерениях уже заявили семь государств. В общей сложности они отправят на остров 34 человека.