Лидер гренландских инуитов заявил, что его народ находится в шаге от гибели - РИА Новости, 16.01.2026
12:18 16.01.2026 (обновлено: 12:36 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068279218.html
Лидер гренландских инуитов заявил, что его народ находится в шаге от гибели
Лидер гренландских инуитов заявил, что его народ находится в шаге от гибели - РИА Новости, 16.01.2026
Лидер гренландских инуитов заявил, что его народ находится в шаге от гибели
Экс-председатель Инуитского приполярного совета Аккалук Линге заявил, что его народ борется за выживание и сейчас находится на волоске от вторжения США и... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:18:00+03:00
2026-01-16T12:36:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
нато
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, нато
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, НАТО
Лидер гренландских инуитов заявил, что его народ находится в шаге от гибели

Лидер гренландских инуитов считает, что его народ борется за выживание

© AP Photo / Emilio MorenattiИлулиссат, Гренландия
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Илулиссат, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-председатель Инуитского приполярного совета Аккалук Линге заявил, что его народ борется за выживание и сейчас находится на волоске от вторжения США и последующей гибели.
В последнее время президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью его страны, объясняя это стратегической важностью для национальной безопасности.
"Политическая ситуация – это борьба за выживание нашего народа... Мы находимся в одном шаге от вторжения, которое уничтожит нас как народ", - рассказал он в интервью газете Pais.
Линге отметил, что "экстремальный капитализм", поощряемый Соединенными Штатами, прямо противоречит мировоззрению инуитов. В частности, самоуправление Гренландии не допускает частной собственности на землю, а устройство местного общества не предполагает иерархических отношений и строится на основе горизонтальных связей.
Также собеседник газеты отметил, что, с его точки зрения, действия Трампа мало соотносятся с интересами самих США.
"Американцам следует задуматься, с какой стати они превращают Гренландию в своего врага", - заявил Линге.
При этом, он указал на то, что в силу климатических особенностей острова разработка гренландских полезных ископаемых, о перспективах которой говорит Трамп, крайне дорогостоящая и затруднительная, в связи с чем американцам понадобятся для этого "не только миллиарды, но десятилетия".
Гренландия входит в состав Дании, население самого большого в мире острова едва превышает 56 тысяч человек. До 1953 года он имел статус колонии, а в 2009 году по итогам референдума получил расширенное самоуправление. В частности, местная администрация взяла на себя ответственность за контроль над природными ресурсами, которыми богаты гренландские недра.
Американские планы присоединить остров имеют давнюю историю. В 1867 году, после приобретения Аляски у Российской империи, госсекретарь США Уильям Генри Сьюард изучал возможность покупки Гренландии, но в конгрессе отклонили этот проект. В 1946 году США решили купить Гренландию за 100 миллионов долларов, но получили отказ. То же произошло и в 2019 году, когда президент Дональд Трамп предложил Дании продать остров.
На острове размещается самая северная космическая военная база США "Питуффик", чьей задачей является в том числе обнаружение пусков баллистических ракет. При этом американский лидер отказывался дать слово не применять силу ради контроля над Гренландией, а также однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - контроль над ней или сохранение НАТО. Со своей стороны, власти Дании предостерегли США от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности.
