Лидер гренландских инуитов заявил, что его народ находится в шаге от гибели

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Экс-председатель Инуитского приполярного совета Аккалук Линге Экс-председатель Инуитского приполярного совета Аккалук Линге заявил , что его народ борется за выживание и сейчас находится на волоске от вторжения США и последующей гибели.

В последнее время президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью его страны, объясняя это стратегической важностью для национальной безопасности.

"Политическая ситуация – это борьба за выживание нашего народа... Мы находимся в одном шаге от вторжения, которое уничтожит нас как народ", - рассказал он в интервью газете Pais.

Линге отметил, что "экстремальный капитализм", поощряемый Соединенными Штатами, прямо противоречит мировоззрению инуитов. В частности, самоуправление Гренландии не допускает частной собственности на землю, а устройство местного общества не предполагает иерархических отношений и строится на основе горизонтальных связей.

Также собеседник газеты отметил, что, с его точки зрения, действия Трампа мало соотносятся с интересами самих США.

"Американцам следует задуматься, с какой стати они превращают Гренландию в своего врага", - заявил Линге.

При этом, он указал на то, что в силу климатических особенностей острова разработка гренландских полезных ископаемых, о перспективах которой говорит Трамп, крайне дорогостоящая и затруднительная, в связи с чем американцам понадобятся для этого "не только миллиарды, но десятилетия".

Гренландия входит в состав Дании , население самого большого в мире острова едва превышает 56 тысяч человек. До 1953 года он имел статус колонии, а в 2009 году по итогам референдума получил расширенное самоуправление. В частности, местная администрация взяла на себя ответственность за контроль над природными ресурсами, которыми богаты гренландские недра.

Американские планы присоединить остров имеют давнюю историю. В 1867 году, после приобретения Аляски Российской империи , госсекретарь США Уильям Генри Сьюард изучал возможность покупки Гренландии, но в конгрессе отклонили этот проект. В 1946 году США решили купить Гренландию за 100 миллионов долларов, но получили отказ. То же произошло и в 2019 году, когда президент Дональд Трамп предложил Дании продать остров.