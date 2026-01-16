Жителя Саратовской области, осужденного за убийство, лишили гражданства

САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Приговоренный к 24 годам лишения свободы за убийство житель Саратовской области по ходатайству следствия лишен российского гражданства, сообщили в региональном СУСК.
В июне 2025 года Саратовский областной суд приговорил местного жителя Рубика Акопяна к 24 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев по обвинению в убийстве одного человека и покушении на другого в ходе дорожного конфликта. Суд признал его виновным по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "и" части 2 и по пунктам "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство и покушение на убийство двух лиц, совершенные общеопасным способом из хулиганских побуждений), части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".
"По ходатайству следствия осужденный лишен гражданства Российской Федерации на основании Федерального закона от 28.04.2023 №138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" ввиду совершения тяжкого преступления", - сообщило СУСК в Telegram-канале.
Ранее следствие сообщило, что 24 ноября 2024 года на перекрестке улиц Победы и Карла Маркса в городе Марксе 41-летний фигурант за рулем Toyota Land Cruiser 200 не уступил дорогу "Оке", имевшей преимущество проезда. После этого водитель иномарки подъехал к остановившейся "Оке" и семь раз выстрелил из переделанного самодельным способом пистолета по ее водителю и пассажиру, а также по другому автомобилю поблизости. В результате пассажир "Оки" скончался на месте, а водителю причинен вред здоровью средней тяжести. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали и арестовали.