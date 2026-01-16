Жителя Саратовской области, осужденного за убийство, лишили гражданства

Ранее следствие сообщило, что 24 ноября 2024 года на перекрестке улиц Победы и Карла Маркса в городе Марксе 41-летний фигурант за рулем Toyota Land Cruiser 200 не уступил дорогу "Оке", имевшей преимущество проезда. После этого водитель иномарки подъехал к остановившейся "Оке" и семь раз выстрелил из переделанного самодельным способом пистолета по ее водителю и пассажиру, а также по другому автомобилю поблизости. В результате пассажир "Оки" скончался на месте, а водителю причинен вред здоровью средней тяжести. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали и арестовали.