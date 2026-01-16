В Германии допустили передислокацию истребителей в Гренландию

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Германия допускает возможность передислокации в Гренландию истребителей Eurofighter в рамках своего вклада в повышение безопасности в Арктике, сообщил представитель минобороны ФРГ.

"Если мы думаем о том, насколько безопасна Арктика и в какой степени мы ( ФРГ - ред.) можем внести в это свой вклад вместе с нашими партнерами по НАТО , то здесь речь идет о планировании учений (в Гренландии - ред.), например, с использованием разведывательных самолетов P8 Poseidon…фрегатов, теоретически (возможна - ред.) даже передислокация истребителей Eurofighter", - заявил на правительственном брифинге представитель минобороны.

При этом он подчеркнул, что о конкретных решениях на этот счет говорить пока рано. "Все эти вопросы сейчас, так сказать, только рассматриваются, затем мы будем оценивать свои возможности и текущее положение дел", - отметил представитель минобороны.

Говоря об участии ФРГ в разведывательной миссии европейских стран в Гренландии, он сообщил, что в ее составе работают немецкие эксперты по логистике и специалисты из различных областей. "Разведывательная миссия проходит под руководством Дании", - отметил представитель минобороны.

Ранее группа из тринадцати военнослужащих бундесвера вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии на острове. Своих военных отправили на остров также несколько других европейских стран-партнеров по НАТО.

Минобороны ФРГ ранее заявило, что европейские государства-участники разведывательной миссии в Гренландии не обсуждают на данный момент конкретный вклад каждой из стран в обеспечение безопасности острова. Как сообщили в министерстве, цель миссии состоит в том, чтобы получить полное представление о ситуации на месте для дальнейших переговоров и планирования в рамках НАТО.