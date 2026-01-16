Рейтинг@Mail.ru
В Германии допустили передислокацию истребителей в Гренландию
18:37 16.01.2026
В Германии допустили передислокацию истребителей в Гренландию
Германия допускает возможность передислокации в Гренландию истребителей Eurofighter в рамках своего вклада в повышение безопасности в Арктике
в мире
гренландия
германия
арктика
нато
гренландия
германия
арктика
в мире, гренландия, германия, арктика, нато
В мире, Гренландия, Германия, Арктика, НАТО
В Германии допустили передислокацию истребителей в Гренландию

Минобороны ФРГ допустило передислокацию истребителей Eurofighter в Гренландию

БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Германия допускает возможность передислокации в Гренландию истребителей Eurofighter в рамках своего вклада в повышение безопасности в Арктике, сообщил представитель минобороны ФРГ.
"Если мы думаем о том, насколько безопасна Арктика и в какой степени мы (ФРГ - ред.) можем внести в это свой вклад вместе с нашими партнерами по НАТО, то здесь речь идет о планировании учений (в Гренландии - ред.), например, с использованием разведывательных самолетов P8 Poseidon…фрегатов, теоретически (возможна - ред.) даже передислокация истребителей Eurofighter", - заявил на правительственном брифинге представитель минобороны.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
НАТО не сможет среагировать на захват Гренландии США, считают в Брюсселе
Вчера, 14:55
При этом он подчеркнул, что о конкретных решениях на этот счет говорить пока рано. "Все эти вопросы сейчас, так сказать, только рассматриваются, затем мы будем оценивать свои возможности и текущее положение дел", - отметил представитель минобороны.
Говоря об участии ФРГ в разведывательной миссии европейских стран в Гренландии, он сообщил, что в ее составе работают немецкие эксперты по логистике и специалисты из различных областей. "Разведывательная миссия проходит под руководством Дании", - отметил представитель минобороны.
Ранее группа из тринадцати военнослужащих бундесвера вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии на острове. Своих военных отправили на остров также несколько других европейских стран-партнеров по НАТО.
Минобороны ФРГ ранее заявило, что европейские государства-участники разведывательной миссии в Гренландии не обсуждают на данный момент конкретный вклад каждой из стран в обеспечение безопасности острова. Как сообщили в министерстве, цель миссии состоит в том, чтобы получить полное представление о ситуации на месте для дальнейших переговоров и планирования в рамках НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Кремле прокомментировали планы Трампа на Гренландию
Вчера, 13:57
 
