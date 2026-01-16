Рейтинг@Mail.ru
Футболистка сборной России Шестернева перешла в турецкий "Трабзонспор"
Футбол
 
19:57 16.01.2026
Футболистка сборной России Шестернева перешла в турецкий "Трабзонспор"
Футболистка сборной России Шестернева перешла в турецкий "Трабзонспор"
Нападающая сборной России Елена Шестернева заключила контракт с турецким "Трабзонспором", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Футбол, Спорт, Россия, Турция, ФК Трабзонспор, Фенербахче, Зенит

Футболистка сборной России Шестернева перешла в турецкий "Трабзонспор"

Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нападающая сборной России Елена Шестернева заключила контракт с турецким "Трабзонспором", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Срок действия соглашения не раскрывается. После 14 матчей "Трабзонспор" с 36 очками занимает четвертое место в таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего "Фенербахче" на 4 балла.
Шестерневой 26 лет. Ранее она играла за краснодарскую "Кубаночку", петербургский "Зенит" и московское "Динамо", которое нападающая покинула в декабре. В 2019-м футболистка дебютировала за взрослую сборную России, в составе которой провела десять матчей и забила один гол.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
