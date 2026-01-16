https://ria.ru/20260116/futbolistka-2068405005.html
Футболистка сборной России Шестернева перешла в турецкий "Трабзонспор"
Нападающая сборной России Елена Шестернева заключила контракт с турецким "Трабзонспором", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
