Грузинская фигуристка на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Фигурное катание
 
10:21 16.01.2026 (обновлено: 10:52 16.01.2026)
Грузинская фигуристка на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ
Грузинская фигуристка на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Грузинская фигуристка на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ
Представляющая Грузию уроженка Владимира Анастасия Метелкина заявила, что надеется завоевать золотую медаль вместе со своим партнером Лукой Берулавой,... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Грузинская фигуристка на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ

Грузинская фигуристка Метелкина на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представляющая Грузию уроженка Владимира Анастасия Метелкина заявила, что надеется завоевать золотую медаль вместе со своим партнером Лукой Берулавой, родившимся в Москве, на Олимпийских играх в Италии.
В ночь на пятницу Метелкина и Берулава стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде.
«
"Готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. И я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой. Я иду к золотой медали. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх", - сказала Метелкина на русском языке в интервью после выступления.
Метелкина и Берулава стали чемпионами Европы впервые в карьере. Ранее они завоевали серебряную (2024) и бронзовую (2025) медали.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник. В сентябре они успешно прошли отбор на Олимпиаду.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
