Грузинская фигуристка на русском языке прокомментировала победу на ЧЕ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представляющая Грузию уроженка Владимира Анастасия Метелкина заявила, что надеется завоевать золотую медаль вместе со своим партнером Лукой Берулавой, родившимся в Москве, на Олимпийских играх в Италии.
В ночь на пятницу Метелкина и Берулава стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в английском Шеффилде.
«
"Готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. И я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой. Я иду к золотой медали. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх", - сказала Метелкина на русском языке в интервью после выступления.
Метелкина и Берулава стали чемпионами Европы впервые в карьере. Ранее они завоевали серебряную (2024) и бронзовую (2025) медали.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник. В сентябре они успешно прошли отбор на Олимпиаду.