В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ
В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ
Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского округов Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 16.01.2026
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ
