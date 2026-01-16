Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ - РИА Новости, 16.01.2026
01:23 16.01.2026
В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ
2026-01-16T01:23:00+03:00
2026-01-16T01:23:00+03:00
В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное атакой ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского округов Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщал, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки ВСУ.
"Электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов восстановлено. Работы продолжаются", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Происшествия
Запорожская область
Евгений Балицкий
Вооруженные силы Украины
 
 
