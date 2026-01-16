Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" не смогло договориться о контракте с игроком "Ботафого", пишут СМИ
Футбол
 
22:43 16.01.2026
"Динамо" не смогло договориться о контракте с игроком "Ботафого", пишут СМИ
Переговоры о переходе бразильского футболиста "Ботафого" Давида Рикардо в московское "Динамо" приостановлены из-за разногласий по личным условиям контракта
футбол
спорт
динамо москва
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260116/onopko-2068401435.html
спорт, динамо москва, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
"Динамо" не смогло договориться о контракте с игроком "Ботафого", пишут СМИ

Игроки борются за мяч
Игроки борются за мяч - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Переговоры о переходе бразильского футболиста "Ботафого" Давида Рикардо в московское "Динамо" приостановлены из-за разногласий по личным условиям контракта, сообщает ESPN.
Согласно информации источника, между клубами достигнуто соглашение о трансфере за 6,5 млн евро, однако "Динамо" не смогло договориться с представителями футболиста об условиях контракта.
Отмечается, что в связи с возможным срывом сделки интерес к защитнику вновь проявили другие клубы, в частности итальянский "Торино", московский ЦСКА и петербургский "Зенит", которые возобновили контакты с "Ботафого" для прояснения ситуации.
Рикардо 23 года. Ранее защитник выступал за бразильские клубы "Флуминенсе" и "Сеару". В 2025 году он провел за "Ботафого" 29 матчей и забил один мяч.
Виктор Онопко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
