"Динамо" не смогло договориться о контракте с игроком "Ботафого", пишут СМИ
Переговоры о переходе бразильского футболиста "Ботафого" Давида Рикардо в московское "Динамо" приостановлены из-за разногласий по личным условиям контракта,... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
ESPN: переговоры по переходу футболиста Рикардо в "Динамо" были приостановлены