10:36 16.01.2026 (обновлено: 11:42 16.01.2026)
"Дикси" внедрил подтверждение возраста через MAX
Ритейлер "Дикси" (входит в ГК "Магнит") завершил внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер Max при покупках во всех своих магазинах, где это...
технологии, россия, дикси, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Россия, Дикси, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"Дикси" внедрил подтверждение возраста через MAX

"Дикси" внедрил подтверждение возраста через мессенджер MAX

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМагазин "Дикси" на одной из улиц в Москве
Магазин Дикси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Магазин "Дикси" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ритейлер "Дикси" (входит в ГК "Магнит") завершил внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер Max при покупках во всех своих магазинах, где это возможно, сообщила пресс-служба "Магнита".
"Розничная сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") завершила масштабирование технологии подтверждения возраста через национальный мессенджер MAX на все магазины, где кассы позволяют поддерживать это решение", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в настоящее время технология работает в 2,7 тысячи магазинов "Дикси".
"Технология внедрена не только на кассах самообслуживания (КСО), но и на обычных кассах: подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX можно более чем на 6,7 тысячи КСО и 6 тысячах касс, где процесс покупки сопровождает сотрудник магазина", - добавляется в сообщении.
В конце декабря Минпромторг РФ сообщил, что российские ритейлеры активно внедряют технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания через мессенджер Max. Там также отметили, что в 2026 году планируется дальнейшее расширение внедрения возможностей "цифрового ID" в торговых объектах по всей стране.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Аудитория платформы MAX достигла 85 миллионов
14 января, 12:03
 
ТехнологииРоссияДиксиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
