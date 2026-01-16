"Дикси" внедрил подтверждение возраста через MAX

В компании отметили, что в настоящее время технология работает в 2,7 тысячи магазинов "Дикси".

"Технология внедрена не только на кассах самообслуживания (КСО), но и на обычных кассах: подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX можно более чем на 6,7 тысячи КСО и 6 тысячах касс, где процесс покупки сопровождает сотрудник магазина", - добавляется в сообщении.