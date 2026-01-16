"Дикси" внедрил подтверждение возраста через MAX

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ритейлер "Дикси" (входит в ГК "Магнит") завершил внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер Max при покупках во всех своих магазинах, где это возможно, сообщила пресс-служба "Магнита".
"Розничная сеть "Дикси" (входит в группу компаний "Магнит") завершила масштабирование технологии подтверждения возраста через национальный мессенджер MAX на все магазины, где кассы позволяют поддерживать это решение", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что в настоящее время технология работает в 2,7 тысячи магазинов "Дикси".
"Технология внедрена не только на кассах самообслуживания (КСО), но и на обычных кассах: подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX можно более чем на 6,7 тысячи КСО и 6 тысячах касс, где процесс покупки сопровождает сотрудник магазина", - добавляется в сообщении.
В конце декабря Минпромторг РФ сообщил, что российские ритейлеры активно внедряют технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания через мессенджер Max. Там также отметили, что в 2026 году планируется дальнейшее расширение внедрения возможностей "цифрового ID" в торговых объектах по всей стране.
