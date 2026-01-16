Рейтинг@Mail.ru
Стал частным детективом без обеих рук. Невероятная история Джея Армса - РИА Новости, 16.01.2026
18:21 16.01.2026
Стал частным детективом без обеих рук. Невероятная история Джея Армса
Стал частным детективом без обеих рук. Невероятная история Джея Армса - РИА Новости, 16.01.2026
Стал частным детективом без обеих рук. Невероятная история Джея Армса
Стоимость расследований самого необычного детектива составляла огромные суммы, а имя стало известно далеко за пределами США. Благодаря ему было раскрыто... РИА Новости, 16.01.2026
Стал частным детективом без обеих рук. Невероятная история Джея Армса

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Стоимость расследований самого необычного детектива составляла огромные суммы, а имя стало известно далеко за пределами США. Благодаря ему было раскрыто множество громких дел.
Чем же Джей Дж. Армс отличался от остальных и какой нелегкий путь привел его на тропу борьбы с преступностью?

Роковые шесть метров

Джей Дж. Армс родился 12 августа 1932 года. В семье мальчик был четвертым из пяти детей — трое умерли в младенчестве. Его отец был бакалейщиком, а мать вела домашнее хозяйство.
Детство мальчик провел в Ислете, бедном районе недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. В возрасте 11 лет Армс и его друг Дик Кэйплс, который был на семь лет старше, проникли в здание железной дороги Texas & Pacific и украли железнодорожные торпеды.
© Fotolia / ID1974Взрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Fotolia / ID1974
Взрыв
Армс потер две торпедные шашки друг о друга, что привело к их взрыву и отбросило его на шесть метров. Взрыв повредил обе руки, и пришлось их ампутировать, заменив на протезы.

Стрелял из пистолета и занимался спортом

Где-то через полгода мальчик вернулся в школу, где продолжил заниматься спортом и научился стрелять из пистолета. Как будто совершенно не замечая последствия своей травмы.
"Я был крутым парнем, как те, что тусовались на улицах Чикаго, — вспоминал Армс. — Мне приходилось бороться за то, что я считал правильным. Я всегда был старостой класса, капитаном футбольной команды, боксером, баскетболистом, звездой легкой атлетики. Даже после того, как потерял руки, я продолжал заниматься всеми видами спорта".
© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда
Он окончил среднюю школу Ислета в 15 лет и переехал в Голливуд.
По словам его сына Джея III, в основном отец снимался в фильмах о военной подготовке, где помогал раненым солдатам учиться пользоваться протезами.
В 1956 году Армс вернулся в Эль-Пасо, чтобы посвятить себя работе в благотворительной организации. Он говорил, что хочет "помочь людям с ограниченными возможностями вернуть способность зарабатывать на жизнь", а через несколько лет основал собственное детективное агентство.

Смертоносные протезы

Удивительно, но свой физический недостаток он успешно применял в качестве рекламы, тем более что использовать крюки-протезы Армс научился в совершенстве.
"Каждый крюк мог оказывать давление в 38 фунтов на квадратный дюйм, что в три раза больше, чем у обычной руки. Эти крюки были смертоносными, и он использовал их так же, как хирург: не рубил, а извлекал, демонстрировал, завораживал, доказывал, что недостаток можно превратить в преимущество", — писали в американской прессе.
© Getty Images / Max B. MillerДжей Дж. Армс
Джей Дж. Армс - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / Max B. Miller
Джей Дж. Армс

Выследил сына Марлона Брандо

Внимание к детективу привлекли и несколько громких дел.
Например, ему удалось выследить 13-летнего сына Марлона Брандо Кристиана, когда в 1972 году тот исчез во время спора об опеке между голливудским актером и его бывшей женой Анной Кашфи.
© Фото : предоставлено Издательской Группой "Азбука-Аттикус"Марлон Брандо в роли Джонни Стрэблера в фильме "Дикарь" (1953)
Марлон Брандо в роли Джонни Стрэблера в фильме Дикарь (1953) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : предоставлено Издательской Группой "Азбука-Аттикус"
Марлон Брандо в роли Джонни Стрэблера в фильме "Дикарь" (1953)
Армс позже рассказывал, что отыскал подростка в рыбацком лагере на западном побережье Мексики. Он прятался в оранжевой палатке среди группы "восьми хиппи", которые утверждали, что взяли его к себе от имени матери. За участие в этом деле Джей получил 25 тысяч долларов плюс возмещение расходов.

"Это Джеймс Бонд похож на меня"

Известности детектива без рук способствовало и появление ярких публикаций в различных журналах, где он рассказывал о других своих подвигах. По его словам, однажды он пилотировал планер на Кубе, чтобы вернуть "активы" клиента на сумму в размере двух миллионов долларов.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкПремьер-министр Кубы, лидер кубинской революции Фидель Кастро во время выступления на митинге дружбы между народами СССР и Республики Кубы
Премьер-министр Кубы, лидер кубинской революции Фидель Кастро во время выступления на митинге дружбы между народами СССР и Республики Куба - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Давид Шоломович
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Кубы, лидер кубинской революции Фидель Кастро во время выступления на митинге дружбы между народами СССР и Республики Кубы
В другом деле он использовал вертолет, чтобы вызволить богатого американца из тюрьмы в Мексике. Этот случай якобы вдохновил создателей фильма 1975 года "Побег" с Чарльзом Бронсоном в главной роли.
Для поклонников детектив Армс был настоящим супергероем.
"Люди говорят, что я как агент 007, но на самом деле агент 007 похож на меня", — сказал он в одном из интервью.
© Danjaq (2002)Кадр из фильма "Умри, но не сейчас", серия фильмов о Джеймсе Бонде
Кадр из фильма Умри, но не сейчас - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Danjaq (2002)
Кадр из фильма "Умри, но не сейчас", серия фильмов о Джеймсе Бонде
Армс умер в Эль-Пасо 19 сентября 2024 года в возрасте 92 лет. У него остались жена и трое детей: Джей III, Трейси и Майкл Армс, две дочери от предыдущего брака, Марлин Додд и Дебра Феррелл, сестра и 11 внуков.
 
 
 
