Стал частным детективом без обеих рук. Невероятная история Джея Армса

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Стоимость расследований самого необычного детектива составляла огромные суммы, а имя стало известно далеко за пределами США. Благодаря ему было раскрыто множество громких дел.

Чем же Джей Дж. Армс отличался от остальных и какой нелегкий путь привел его на тропу борьбы с преступностью?

Роковые шесть метров

Джей Дж. Армс родился 12 августа 1932 года. В семье мальчик был четвертым из пяти детей — трое умерли в младенчестве. Его отец был бакалейщиком, а мать вела домашнее хозяйство.

Детство мальчик провел в Ислете, бедном районе недалеко от Эль-Пасо, штат Техас. В возрасте 11 лет Армс и его друг Дик Кэйплс, который был на семь лет старше, проникли в здание железной дороги Texas & Pacific и украли железнодорожные торпеды.

Армс потер две торпедные шашки друг о друга, что привело к их взрыву и отбросило его на шесть метров. Взрыв повредил обе руки, и пришлось их ампутировать, заменив на протезы.

Стрелял из пистолета и занимался спортом

Где-то через полгода мальчик вернулся в школу, где продолжил заниматься спортом и научился стрелять из пистолета. Как будто совершенно не замечая последствия своей травмы.

"Я был крутым парнем, как те, что тусовались на улицах Чикаго, — вспоминал Армс. — Мне приходилось бороться за то, что я считал правильным. Я всегда был старостой класса, капитаном футбольной команды, боксером, баскетболистом, звездой легкой атлетики. Даже после того, как потерял руки, я продолжал заниматься всеми видами спорта".

© AP Photo / Reed Saxon, File Знак Голливуда © AP Photo / Reed Saxon, File Знак Голливуда

Он окончил среднюю школу Ислета в 15 лет и переехал в Голливуд.

По словам его сына Джея III, в основном отец снимался в фильмах о военной подготовке, где помогал раненым солдатам учиться пользоваться протезами.

В 1956 году Армс вернулся в Эль-Пасо, чтобы посвятить себя работе в благотворительной организации. Он говорил, что хочет "помочь людям с ограниченными возможностями вернуть способность зарабатывать на жизнь", а через несколько лет основал собственное детективное агентство.

Смертоносные протезы

Удивительно, но свой физический недостаток он успешно применял в качестве рекламы, тем более что использовать крюки-протезы Армс научился в совершенстве.

"Каждый крюк мог оказывать давление в 38 фунтов на квадратный дюйм, что в три раза больше, чем у обычной руки. Эти крюки были смертоносными, и он использовал их так же, как хирург: не рубил, а извлекал, демонстрировал, завораживал, доказывал, что недостаток можно превратить в преимущество", — писали в американской прессе.

© Getty Images / Max B. Miller Джей Дж. Армс © Getty Images / Max B. Miller Джей Дж. Армс

Выследил сына Марлона Брандо

Внимание к детективу привлекли и несколько громких дел.

Например, ему удалось выследить 13-летнего сына Марлона Брандо Кристиана, когда в 1972 году тот исчез во время спора об опеке между голливудским актером и его бывшей женой Анной Кашфи.

© Фото : предоставлено Издательской Группой "Азбука-Аттикус" Марлон Брандо в роли Джонни Стрэблера в фильме "Дикарь" (1953) © Фото : предоставлено Издательской Группой "Азбука-Аттикус" Марлон Брандо в роли Джонни Стрэблера в фильме "Дикарь" (1953)

Армс позже рассказывал, что отыскал подростка в рыбацком лагере на западном побережье Мексики. Он прятался в оранжевой палатке среди группы "восьми хиппи", которые утверждали, что взяли его к себе от имени матери. За участие в этом деле Джей получил 25 тысяч долларов плюс возмещение расходов.

"Это Джеймс Бонд похож на меня"

Известности детектива без рук способствовало и появление ярких публикаций в различных журналах, где он рассказывал о других своих подвигах. По его словам, однажды он пилотировал планер на Кубе, чтобы вернуть "активы" клиента на сумму в размере двух миллионов долларов.

В другом деле он использовал вертолет, чтобы вызволить богатого американца из тюрьмы в Мексике. Этот случай якобы вдохновил создателей фильма 1975 года "Побег" с Чарльзом Бронсоном в главной роли.

Для поклонников детектив Армс был настоящим супергероем.

"Люди говорят, что я как агент 007, но на самом деле агент 007 похож на меня", — сказал он в одном из интервью.

© Danjaq (2002) Кадр из фильма "Умри, но не сейчас", серия фильмов о Джеймсе Бонде © Danjaq (2002) Кадр из фильма "Умри, но не сейчас", серия фильмов о Джеймсе Бонде