Британия выделит Украине экстренное энергетическое финансирование

"Объявленная сегодня (в пятницу) помощь поможет удовлетворить неотложные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей… Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную помощь для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергоснабжения по всей стране", - говорится в заявлении британского правительства.