Британия выделит Украине экстренное энергетическое финансирование - РИА Новости, 16.01.2026
04:55 16.01.2026
Британия выделит Украине экстренное энергетическое финансирование
Британия выделит Украине экстренное энергетическое финансирование
Великобритания объявила о выделении Украине экстренной энергетической помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 миллиона долларов). РИА Новости, 16.01.2026
2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Великобритания объявила о выделении Украине экстренной энергетической помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 миллиона долларов).
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
"Объявленная сегодня (в пятницу) помощь поможет удовлетворить неотложные потребности в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей… Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную помощь для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергоснабжения по всей стране", - говорится в заявлении британского правительства.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала