Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского легендарным голкипером.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского, защитника Дмитрия Куликова и голкипера Даниила Тарасова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25.
"Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме. Большая честь сказать этой команде несколько комплиментов, они провели незабываемую работу. Я посмотрел несколько матчей, эти ребята играли мощно. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против "Торонто Мейпл Лифс" во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей", - заявил Трамп во время встречи, трансляция которой опубликована на официальном канале Белого дома на YouTube.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
