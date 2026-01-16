Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме
Хоккей
 
01:07 16.01.2026 (обновлено: 02:18 16.01.2026)
Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме
Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме
Президент США Дональд Трамп назвал российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского легендарным голкипером. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
хоккей, дональд трамп, сергей бобровский, дмитрий куликов, флорида пантерз, торонто мейпл лифс, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме

Трамп назвал Бобровского легендарным голкипером во время приема в Белом доме

© REUTERS / Evelyn HocksteinХоккеисты "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов на приеме у Дональда Трампа в Белом доме
Хоккеисты Флориды Пантерз Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов на приеме у Дональда Трампа в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского легендарным голкипером.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского, защитника Дмитрия Куликова и голкипера Даниила Тарасова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25.
«
"Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме. Большая честь сказать этой команде несколько комплиментов, они провели незабываемую работу. Я посмотрел несколько матчей, эти ребята играли мощно. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против "Торонто Мейпл Лифс" во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей", - заявил Трамп во время встречи, трансляция которой опубликована на официальном канале Белого дома на YouTube.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Защитник "Флориды" тепло высказался о Бобровском
11 января, 11:14
 
ХоккейСпортДональд ТрампСергей БобровскийДмитрий КуликовФлорида ПантерзТоронто Мейпл ЛифсФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
