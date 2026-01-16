Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме

«

"Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме. Большая честь сказать этой команде несколько комплиментов, они провели незабываемую работу. Я посмотрел несколько матчей, эти ребята играли мощно. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против "Торонто Мейпл Лифс" во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей", - заявил Трамп во время встречи, трансляция которой опубликована на официальном канале Белого дома на YouTube.