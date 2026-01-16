Рейтинг@Mail.ru
Тихонов поблагодарил Трампа за высокую оценку Бобровского
Хоккей
 
17:43 16.01.2026 (обновлено: 23:44 16.01.2026)
Тихонов поблагодарил Трампа за высокую оценку Бобровского
хоккей
спорт
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
сергей бобровский
александр тихонов
Тихонов поблагодарил Трампа за высокую оценку Бобровского

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что терпеть не может президента США Дональда Трампа, но благодарен ему за высокую оценку российского хоккейного вратаря Сергея Бобровского.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем, показывающим феноменальный хоккей.
«

"В данном случае спасибо ему за нашего вратаря, за высокую оценку его таланта", - сказал Тихонов.

Бобровскому 37 лет. Он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Вчера, 01:50
 
Хоккей Спорт США Вашингтон (штат) Россия Дональд Трамп Сергей Бобровский Александр Тихонов Дмитрий Куликов Филадельфия Флайерз Коламбус Блю Джекетс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
