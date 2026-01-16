Тихонов поблагодарил Трампа за высокую оценку Бобровского

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что терпеть не может президента США Дональда Трампа, но благодарен ему за высокую оценку российского хоккейного вратаря Сергея Бобровского.