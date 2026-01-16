Рейтинг@Mail.ru
Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/blinovskaya-2068403662.html
Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов
Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов - РИА Новости, 16.01.2026
Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов
Мария Ознобихина, финансовый управляющий Елены Блиновской, просит арбитражный суд Москвы взыскать более 177 миллионов рублей с Лилии Орленко и Татьяны... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:49:00+03:00
2026-01-16T19:49:00+03:00
происшествия
москва
россия
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_0:267:3079:1999_1920x0_80_0_0_95768506c41250a92bb8315d4f405e08.jpg
https://ria.ru/20260115/bloger-2068031045.html
https://ria.ru/20260115/fedko-2067997629.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989690678_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_483186072a13bcd9ad2974e1c6ea54a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, елена блиновская
Происшествия, Москва, Россия, Елена Блиновская
Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов

Управляющий Блиновской просит взыскать 177 млн руб с устроителей ее марафонов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Мария Ознобихина, финансовый управляющий Елены Блиновской, просит арбитражный суд Москвы взыскать более 177 миллионов рублей с Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной, которые занимались организацией марафонов блогера, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Финуправляющий считает незаконными 55 платежей со счетов компаний "Эра" и "Эридан", входивших в схему дробления бизнеса "королевы марафонов", в 2019-2022 годах на общую сумму около 133 миллионов рублей в пользу Орленко и просит суд взыскать эту сумму с Орленко в конкурсную массу Блиновской.
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Российского блогера Здоровецкого депортируют с Филиппин
15 января, 12:52
Ознобихина также считает незаконными действия Остапишиной по перечислению на свой личный расчетный счет принадлежавших Блиновской денежных средств в размере более 44 миллионов рублей. Эту сумму она просит взыскать с Остапишиной. Рассмотрение заявлений назначено на февраль и март.
Остапишина была свидетелем в уголовном деле Блиновской. Выступая на заседании Савеловского суда, она рассказала, что подруга и деловой партнер Блиновской Орленко просила сотрудников оформлять ИП для дробления бизнеса по продаже марафонов. Она сообщила, что работала куратором марафонов, а Орленко занималась их организацией, и Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продаж. Отказаться от оформления ИП, по словам Остапишиной, она не могла под угрозой увольнения.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Анастасия Федько - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Кто такая Настя Федько, покорившая красную дорожку "Золотого глобуса"
15 января, 11:09
 
ПроисшествияМоскваРоссияЕлена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала