Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов

Ознобихина также считает незаконными действия Остапишиной по перечислению на свой личный расчетный счет принадлежавших Блиновской денежных средств в размере более 44 миллионов рублей. Эту сумму она просит взыскать с Остапишиной. Рассмотрение заявлений назначено на февраль и март.

Остапишина была свидетелем в уголовном деле Блиновской. Выступая на заседании Савеловского суда, она рассказала, что подруга и деловой партнер Блиновской Орленко просила сотрудников оформлять ИП для дробления бизнеса по продаже марафонов. Она сообщила, что работала куратором марафонов, а Орленко занималась их организацией, и Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продаж. Отказаться от оформления ИП, по словам Остапишиной, она не могла под угрозой увольнения.