Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Мария Ознобихина, финансовый управляющий Елены Блиновской, просит арбитражный суд Москвы взыскать более 177 миллионов рублей с Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной, которые занимались организацией марафонов блогера, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Финуправляющий считает незаконными 55 платежей со счетов компаний "Эра" и "Эридан", входивших в схему дробления бизнеса "королевы марафонов", в 2019-2022 годах на общую сумму около 133 миллионов рублей в пользу Орленко и просит суд взыскать эту сумму с Орленко в конкурсную массу Блиновской.
Ознобихина также считает незаконными действия Остапишиной по перечислению на свой личный расчетный счет принадлежавших Блиновской денежных средств в размере более 44 миллионов рублей. Эту сумму она просит взыскать с Остапишиной. Рассмотрение заявлений назначено на февраль и март.
Остапишина была свидетелем в уголовном деле Блиновской. Выступая на заседании Савеловского суда, она рассказала, что подруга и деловой партнер Блиновской Орленко просила сотрудников оформлять ИП для дробления бизнеса по продаже марафонов. Она сообщила, что работала куратором марафонов, а Орленко занималась их организацией, и Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продаж. Отказаться от оформления ИП, по словам Остапишиной, она не могла под угрозой увольнения.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.