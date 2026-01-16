Малый бизнес получил более 3 млрд рублей льготной лизинговой поддержки

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Предприятия малого бизнеса получили свыше 3 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования по программе Корпорации МСП по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба института развития.
Отмечается, что это позволило 177 компаниям из 48 регионов России приобрести более 400 единиц оборудования для запуска и расширения производств.
"Инструмент льготного лизинга позволяет малому бизнесу работать и развиваться в условиях высокой стоимости кредитных средств. Мы сфокусировали нашу программу на малых производствах в приоритетных отраслях, а также на предприятиях из новых регионов. Это позволило нарастить их мощности и запустить выпуск востребованной продукции", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он подчеркнул, что чаще всего инструмент лизинга использовал малый бизнес сферы машиностроения и металлообработки – на долю таких компаний пришлось 45% от всего объема предоставленного финансирования. Также в топ-отраслей вошли химическая, пищевая и легкая промышленность, инфраструктурное строительство.
Среди лидеров по объему полученной лизинговой поддержки - малый бизнес из Москвы (296 миллионов рублей), Санкт-Петербурга (283 миллиона рублей), Самарской (265 миллионов рублей), Московской (231 миллион рублей) и Нижегородской областей (147 миллионов рублей). Также большие показатели у Удмуртской Республики (144,5 миллиона рублей), Свердловской (140 миллионов рублей) и Ленинградской областей (130 миллионов рублей), Луганской Народной Республики (118 миллионов рублей) и Ростовской области (107 миллионов рублей).
До 2030 года в рамках федпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" малый бизнес получит не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования через дочернюю организацию Корпорации МСП – МСП Лизинг. В пресс-службе института развития отметили, что это поможет предприятиям продолжить модернизацию и расширение производств.
Льготный лизинг дает возможность приобрести новое оборудование по ставкам 6% для российского и 8% для зарубежного, при этом для субъектов малого предпринимательства из новых регионов ставки снижены до 1% и 3% соответственно. В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования для одного получателя поддержки может достигать 200 миллионов рублей.
