Более 20 компаний участвуют в проекте от хабаровского центра "Мой бизнес"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый проект "Бизнес-оливье" начал работу в Хабаровском крае на площадке краевого центра "Мой бизнес", к нему присоединились 24 предприятия из разных отраслей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Проект запущен в рамках "Клуба предпринимателей "Бизнес-экосистема 24"". Идея реализована благодаря федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Программа рассчитана на шесть месяцев. Все мероприятия пройдут на площадке центра "Мой бизнес". Всего в первой сессии приняло участие около 60 малых предприятий края, по итогам отбора в первый пилотный поток проекта вошли 24 предприятия.

"В центре настоящий аншлаг – предприниматели с энтузиазмом отозвались на предложение принять участие в проекте "Бизнес-оливье". Они хорошо понимают, что сейчас легче работается в условиях гарантированного партнерства. Мы видим, как стремительно растет запрос наших предпринимателей на нестандартные подходы к продвижению, работу в коллаборациях, и рады, что можем предложить нужные и свежие решения. Действенная обратная связь способствует созданию в крае оптимального делового и инвестиционного климата", — приводит пресс-служба слова директора регионального центра "Мой бизнес" Ксении Прохоровой.

В первый день предприниматели наладят коммуникацию и договорятся о взаимном продвижении через цифровые сервисы. Затем их ждет обмен клиентскими базами и обучение алгоритмам продвижения. В пресс-службе отмечают, что в результате каждый участник получит ценные партнерские связи.

Автор проекта, бизнес-тренер Павел Ланец объяснил структуру "Бизнес-Оливье": участники делятся на четыре группы. Это сами предприниматели, бизнес-тренеры, институты господдержки, а также финансовые партнеры — кредитные, налоговые и бухгалтерские организации.