Более 20 компаний участвуют в проекте от хабаровского центра "Мой бизнес"
12:16 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/biznes-2068278741.html
Более 20 компаний участвуют в проекте от хабаровского центра "Мой бизнес"
Более 20 компаний участвуют в проекте от хабаровского центра "Мой бизнес" - РИА Новости, 16.01.2026
Более 20 компаний участвуют в проекте от хабаровского центра "Мой бизнес"
Новый проект "Бизнес-оливье" начал работу в Хабаровском крае на площадке краевого центра "Мой бизнес", к нему присоединились 24 предприятия из разных отраслей,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:16:00+03:00
2026-01-16T12:16:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968577736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78abcc2d551b99a1d22077a30de2ad9b.jpg
https://ria.ru/20260116/predprinimatel-2068267609.html
https://ria.ru/20260115/msp-2068155193.html
2026
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 20 компаний участвуют в проекте от хабаровского центра "Мой бизнес"

Проект "Бизнес-оливье" привлек к участию 24 предприятия Хабаровского края

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новый проект "Бизнес-оливье" начал работу в Хабаровском крае на площадке краевого центра "Мой бизнес", к нему присоединились 24 предприятия из разных отраслей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Проект запущен в рамках "Клуба предпринимателей "Бизнес-экосистема 24"". Идея реализована благодаря федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Программа рассчитана на шесть месяцев. Все мероприятия пройдут на площадке центра "Мой бизнес". Всего в первой сессии приняло участие около 60 малых предприятий края, по итогам отбора в первый пилотный поток проекта вошли 24 предприятия.
"В центре настоящий аншлаг – предприниматели с энтузиазмом отозвались на предложение принять участие в проекте "Бизнес-оливье". Они хорошо понимают, что сейчас легче работается в условиях гарантированного партнерства. Мы видим, как стремительно растет запрос наших предпринимателей на нестандартные подходы к продвижению, работу в коллаборациях, и рады, что можем предложить нужные и свежие решения. Действенная обратная связь способствует созданию в крае оптимального делового и инвестиционного климата", — приводит пресс-служба слова директора регионального центра "Мой бизнес" Ксении Прохоровой.
В первый день предприниматели наладят коммуникацию и договорятся о взаимном продвижении через цифровые сервисы. Затем их ждет обмен клиентскими базами и обучение алгоритмам продвижения. В пресс-службе отмечают, что в результате каждый участник получит ценные партнерские связи.
Автор проекта, бизнес-тренер Павел Ланец объяснил структуру "Бизнес-Оливье": участники делятся на четыре группы. Это сами предприниматели, бизнес-тренеры, институты господдержки, а также финансовые партнеры — кредитные, налоговые и бухгалтерские организации.
В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края подчеркнули: каждая сторона сотрудничества получает свои выгоды. Так, бизнес привлекает новых клиентов и увеличивает прибыль, органы поддержки укрепляют предпринимательскую среду, что способствует росту занятости и налоговых поступлений. При этом общие усилия позволяют каждому участнику минимизировать расходы на ресурсы и продвижение.
