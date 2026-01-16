Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии - РИА Новости, 16.01.2026
11:01 16.01.2026 (обновлено: 14:44 16.01.2026)
В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии
В Белоруссии началась внезапная проверка армии, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. РИА Новости, 16.01.2026
В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии

МИНСК, 16 янв — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка армии, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
"По поручению президента начата масштабная проверка вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов", — приводит его слова агентство Белта.

При этом будет учитываться опыт специальной военной операции, отметил Вольфович. Среди прочего военнослужащим предстоит отработать охрану воинских частей и противодействие современным средствам поражения, в частности беспилотникам.
"Замысел проверки утвержден президентом. Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие части и в какое время, он определит сам", — добавил госсекретарь.

По его словам, первой проверят воинскую часть технического обеспечения — одну из крупнейших в белорусской армии, где хранятся различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.
