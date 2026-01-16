В Белоруссии началась внезапная масштабная проверка армии

МИНСК, 16 янв — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка армии, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«
"По поручению президента начата масштабная проверка вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов", — приводит его слова агентство Белта.
При этом будет учитываться опыт специальной военной операции, отметил Вольфович. Среди прочего военнослужащим предстоит отработать охрану воинских частей и противодействие современным средствам поражения, в частности беспилотникам.
«
"Замысел проверки утвержден президентом. Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие части и в какое время, он определит сам", — добавил госсекретарь.
По его словам, первой проверят воинскую часть технического обеспечения — одну из крупнейших в белорусской армии, где хранятся различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.