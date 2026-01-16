https://ria.ru/20260116/barselona-2068201407.html
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
"Барселона" обыграла выступающий в Сегунде "Расинг" из Сантандера в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Барселона" обыграла выступающий в Сегунде "Расинг" из Сантандера в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча прошла в Сантандере и завершилась со счетом 2:0 в пользу "сине-гранатовых". Голами отметились Ферран Торрес (66-я минута) и Ламин Ямаль (90+5).
Соперник "Барселоны" по четвертьфиналу станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 19 января.
"Барселона" является действующим обладателем Кубка Испании. Также каталонцам принадлежит рекорд по числу побед в турнире (32).
В другом матче "Валенсия" со счетом 2:0 обыграла "Бургос" из Сегунды.