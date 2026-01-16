"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Барселона" обыграла выступающий в Сегунде "Расинг" из Сантандера в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча прошла в Сантандере и завершилась со счетом 2:0 в пользу "сине-гранатовых". Голами отметились Ферран Торрес (66-я минута) и Ламин Ямаль (90+5).

Соперник "Барселоны" по четвертьфиналу станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 19 января.

"Барселона" является действующим обладателем Кубка Испании. Также каталонцам принадлежит рекорд по числу побед в турнире (32).