Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:20 16.01.2026 (обновлено: 01:21 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/barselona-2068201407.html
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
"Барселона" обыграла выступающий в Сегунде "Расинг" из Сантандера в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T01:20:00+03:00
2026-01-16T01:21:00+03:00
футбол
спорт
кубок испании
ферран торрес
ламин ямаль
расинг (сантандер)
барселона
валенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597551_0:33:1080:641_1920x0_80_0_0_1f67979c385a9ce489cbbf337e43f5cc.jpg
https://ria.ru/20260115/real-2067947864.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597551_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_57eab5d62cb57b34b59abfaae857e2d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кубок испании, ферран торрес, ламин ямаль, расинг (сантандер), барселона, валенсия
Футбол, Спорт, Кубок Испании, Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Расинг (Сантандер), Барселона, Валенсия
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании

"Барселона" обыграла "Расинг" в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу

© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Барселона" обыграла выступающий в Сегунде "Расинг" из Сантандера в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча прошла в Сантандере и завершилась со счетом 2:0 в пользу "сине-гранатовых". Голами отметились Ферран Торрес (66-я минута) и Ламин Ямаль (90+5).
Соперник "Барселоны" по четвертьфиналу станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 19 января.
"Барселона" является действующим обладателем Кубка Испании. Также каталонцам принадлежит рекорд по числу побед в турнире (32).
В другом матче "Валенсия" со счетом 2:0 обыграла "Бургос" из Сегунды.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Уволивший тренера "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
Вчера, 02:22
 
ФутболСпортКубок ИспанииФерран ТорресЛамин ЯмальРасинг (Сантандер)БарселонаВаленсия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала