https://ria.ru/20260115/zhurnalisty-2068190380.html
Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы
Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы - РИА Новости, 15.01.2026
Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы
Сотрудники РИА Новости получили премии Союза журналистов Москвы ко Дню российской печати. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T22:52:00+03:00
2026-01-15T22:52:00+03:00
2026-01-15T23:25:00+03:00
общество
россия
москва
риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895828495_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_d7d692aba9f838af74d737ebcc5a00bb.jpg
https://ria.ru/20251217/novosti-2062581594.html
https://ria.ru/20260115/shaman-2068180997.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895828495_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_1385a6aa1291dd3bd6dbb6f769fd0f89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, риа новости
Общество, Россия, Москва, РИА Новости
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотрудники РИА Новости получили премии Союза журналистов Москвы ко Дню российской печати.
Почетной грамотой департамента информации и печати Министерства иностранных дел награждена заместитель руководителя дипломатической редакции Кристина Луна-Родригес.
Почетная грамота Министерства внутренних дел вручена руководителю группы оперативной информации редакции силовых ведомств и происшествий Дарине Хануне.
Благодарственным письмом Департамента здравоохранения Москвы
отмечена руководитель редакции политической и общественной информации Ольга Овчинникова.
Благодарность комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи вручена руководителю группы парламентской информации редакции политической и общественной информации Александру Масленникову.
День российской печати отмечается 13 января.