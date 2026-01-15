Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы
22:52 15.01.2026 (обновлено: 23:25 15.01.2026)
Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы
Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы - РИА Новости, 15.01.2026
Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы
Сотрудники РИА Новости получили премии Союза журналистов Москвы ко Дню российской печати. РИА Новости, 15.01.2026
общество, россия, москва, риа новости
Общество, Россия, Москва, РИА Новости

Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы

© РИА НовостиЛоготип РИА Новости
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости
Логотип РИА Новости. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотрудники РИА Новости получили премии Союза журналистов Москвы ко Дню российской печати.
Почетной грамотой департамента информации и печати Министерства иностранных дел награждена заместитель руководителя дипломатической редакции Кристина Луна-Родригес.
Почетная грамота Министерства внутренних дел вручена руководителю группы оперативной информации редакции силовых ведомств и происшествий Дарине Хануне.
Благодарственным письмом Департамента здравоохранения Москвы отмечена руководитель редакции политической и общественной информации Ольга Овчинникова.
Благодарность комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи вручена руководителю группы парламентской информации редакции политической и общественной информации Александру Масленникову.

День российской печати отмечается 13 января.

© 2026 МИА «Россия сегодня»
