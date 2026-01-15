Стабильный рост темпов развития животноводства отмечен в Смоленской области

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Животноводческий комплекс Смоленской области показывает уверенную положительную динамику роста, такие показатели являются результатом масштабных инвестиций и эффективного труда сотрудников сферы АПК, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сфере молочного скотоводства количество коров составляет свыше 23 тысяч голов. В 2025 году на 7,8% повысилась продуктивность молочного стада. За 11 месяцев 2025 года произведено почти 155 тысяч тонн молока — прирост составил 6,7%.

Рост наблюдается также в разведении крупного рогатого скота мясного направления: его численность увеличилась на 51,5%, достигнув отметки в 52,6 тысячи голов. Овцы и козы тоже прибавили в количестве: стало на 28,4% больше животных, всего насчитывается около 10,7 тысячи голов.

Производство свиней на убой (в живом весе) в регионе находится на прежних показателях — порядка 59 тысяч тонн в год. А вот куриных яиц стали получать значительно больше: за 11 месяцев прошлого года произведено 272 миллиона штук яиц, что на 12% превышает показатель предыдущего периода.