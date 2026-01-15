Рейтинг@Mail.ru
Стабильный рост темпов развития животноводства отмечен в Смоленской области - РИА Новости, 15.01.2026
Смоленская область
 
12:12 15.01.2026
Стабильный рост темпов развития животноводства отмечен в Смоленской области
Стабильный рост темпов развития животноводства отмечен в Смоленской области - РИА Новости, 15.01.2026
Стабильный рост темпов развития животноводства отмечен в Смоленской области
Животноводческий комплекс Смоленской области показывает уверенную положительную динамику роста, такие показатели являются результатом масштабных инвестиций и... РИА Новости, 15.01.2026
смоленская область
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
2026
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Стабильный рост темпов развития животноводства отмечен в Смоленской области

Животноводство Смоленской области показывает уверенный рост развития

Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Животноводческий комплекс Смоленской области показывает уверенную положительную динамику роста, такие показатели являются результатом масштабных инвестиций и эффективного труда сотрудников сферы АПК, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сфере молочного скотоводства количество коров составляет свыше 23 тысяч голов. В 2025 году на 7,8% повысилась продуктивность молочного стада. За 11 месяцев 2025 года произведено почти 155 тысяч тонн молока — прирост составил 6,7%.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Почти 20 образовательных учреждений Смоленской области обновят в этом году
Вчера, 22:03
Рост наблюдается также в разведении крупного рогатого скота мясного направления: его численность увеличилась на 51,5%, достигнув отметки в 52,6 тысячи голов. Овцы и козы тоже прибавили в количестве: стало на 28,4% больше животных, всего насчитывается около 10,7 тысячи голов.
Производство свиней на убой (в живом весе) в регионе находится на прежних показателях — порядка 59 тысяч тонн в год. А вот куриных яиц стали получать значительно больше: за 11 месяцев прошлого года произведено 272 миллиона штук яиц, что на 12% превышает показатель предыдущего периода.
"Достижения в животноводческом комплексе стали возможны благодаря труду специалистов, которые развивают сельское хозяйство региона. Продолжаем реализацию проектов программ поддержки аграриев. Предприниматели в сфере сельского хозяйства получают гранты, льготные кредиты и субсидии. В 2025 году на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий было направлено свыше одного миллиарда рублей", - подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Уровень безработицы в Смоленской области составил 0,41% в прошлом году
13 января, 21:30
 
Смоленская областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
