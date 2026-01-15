Рейтинг@Mail.ru
Конфликт Зеленского и Кличко показывает нестабильность на Украине, пишет WP
18:34 15.01.2026
Конфликт Зеленского и Кличко показывает нестабильность на Украине, пишет WP
Продолжающийся конфликт Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко указывает на политическую нестабильность на Украине, в то время как офис Зеленского... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виталий кличко
николай азаров (политик)
европейская солидарность
в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, николай азаров (политик), европейская солидарность
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Николай Азаров (политик), Европейская солидарность
Конфликт Зеленского и Кличко показывает нестабильность на Украине, пишет WP

WP: спор Зеленского и Кличко показывает политическую нестабильность на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Продолжающийся конфликт Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко указывает на политическую нестабильность на Украине, в то время как офис Зеленского пытается набрать очки на фоне обвинений в коррупции, сообщает американская газета Washington Post.
"Словесная война подчеркивает политическую нестабильность в стране, пока администрация Зеленского, ослабленная обвинениями в коррупции, кажется, старается набрать очков против своих политических оппонентов", - пишет газета, отмечая недавно выраженное Зеленским недовольством тем, как киевская администрация справляется с кризисной ситуацией в энергосекторе.
В июле 2025 года Кличко в интервью немецкому каналу n-tv раскритиковал тот факт, что Зеленский не контактирует с ним и другими представителями органов местного самоуправления на Украине. При этом мэр Киева ушел от вопроса о возможности занятия им самим поста президента страны. Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее предположил, что Кличко может выставить свою кандидатуру на выборах главы государства.
Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в апреле сообщала, что украинские власти хотят отстранить мэра Киева Виталия Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиталий КличкоНиколай Азаров (политик)Европейская солидарность
 
 
