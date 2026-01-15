На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском из-за событий в Киеве

Издание отмечает, что с точки зрения борьбы за власть между антикоррупционными органами и главой киевского режима, арест Тимошенко ослабляет контроль Зеленского над парламентом.

Во вторник Верховная рада голосами 235 депутатов поддержала уход Малюка* с поста. Законопроект внес Зеленский, при этом парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал отставку только со второго раза.