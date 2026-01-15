Рейтинг@Mail.ru
"Пожирают друг друга". Новый скандал с Зеленским разозлил журналиста
16:02 15.01.2026 (обновлено: 19:29 15.01.2026)
"Пожирают друг друга". Новый скандал с Зеленским разозлил журналиста
"Пожирают друг друга". Новый скандал с Зеленским разозлил журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал украинские власти из-за нового коррупционного скандала. РИА Новости, 15.01.2026
В мире, Киев, Украина, Юлия Тимошенко, Чей Боуз, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
"Пожирают друг друга". Новый скандал с Зеленским разозлил журналиста

Журналист Боуз раскритиковал Тимошенко и Зеленского из-за коррупции на Украине

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал украинские власти из-за нового коррупционного скандала.
"Пауки пожирают друг друга в банке. Тимошенко теперь обвиняет Зеленского в масштабной коррупции, хотя ее саму только что обвинили в получении крупных взяток от его фракции. Прогнозам погоды из Киева доверять нельзя", — написал он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявили обвинения.
Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях якобы не ее голос.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Западе сделали жесткое заявление об окончании конфликта на Украине
