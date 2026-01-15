https://ria.ru/20260115/zdorove-2067950860.html
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Подготовка к крещенским купаниям должна включать в себя регулярные занятия спортом, длительное закаливание и сбалансированную диету на протяжении нескольких месяцев, рассказала РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.
"Правила подготовки (длительная и регулярная система должна стать образом жизни): начать закаливание, контрастный душ, за несколько месяцев, лучше с лета; регулярно заниматься спортом для повышения выносливости; соблюдать сбалансированную диету для поддержки иммунитета", - сказала Махова.
Сразу после купания врач советует вытереться насухо, надеть сухую одежду и выпить тёплый напиток, это позволит избежать переохлаждения.