Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/zdorove-2067950860.html
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям - РИА Новости, 15.01.2026
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям
Подготовка к крещенским купаниям должна включать в себя регулярные занятия спортом, длительное закаливание и сбалансированную диету на протяжении нескольких... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T03:03:00+03:00
2026-01-15T03:03:00+03:00
общество
здоровье - общество
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50133/18/501331893_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_466a358e33228e63bc7d69e0317f4ff1.jpg
https://ria.ru/20250911/rpts-2041264364.html
https://ria.ru/20260114/pogoda-2067710219.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50133/18/501331893_48:0:759:533_1920x0_80_0_0_7bf9cc979f4a9139d640889917f64950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, крещение господне
Общество, Здоровье - Общество, Крещение Господне
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

РИА Новости: подготовка к крещенским купаниям должна включать занятия спортом

© РИА Новости / Игорь РуссакКрещенские купания
Крещенские купания - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Крещенские купания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Подготовка к крещенским купаниям должна включать в себя регулярные занятия спортом, длительное закаливание и сбалансированную диету на протяжении нескольких месяцев, рассказала РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.
Раздача крещенской воды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В РПЦ рассказали о необычных свойствах крещенской воды
11 сентября 2025, 17:48
"Правила подготовки (длительная и регулярная система должна стать образом жизни): начать закаливание, контрастный душ, за несколько месяцев, лучше с лета; регулярно заниматься спортом для повышения выносливости; соблюдать сбалансированную диету для поддержки иммунитета", - сказала Махова.
Сразу после купания врач советует вытереться насухо, надеть сухую одежду и выпить тёплый напиток, это позволит избежать переохлаждения.
Участник клуба зимнего плавания Строгино во время крещенских купаний в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Московском регионе на Крещение ожидаются сильные морозы
Вчера, 03:15
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала