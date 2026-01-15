Балицкий назвал последнюю преграду для подступа армии России к Запорожью

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российскую армию от находящегося под контролем ВСУ города Запорожье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российские вооружённые силы от областного центра – города Запорожья", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
Он отметил, что армия России продолжает высокими темпами продвигаться в глубину обороны противника.
"Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области. Военнослужащие группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожья – наша армия продвигается последовательно и стремительно, создавая все условия для освобождения города", - уточнил Балицкий.
В четверг о наступлении войск российской группировки "Днепр" в направлении города Запорожье сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он отмечал, что освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское Запорожской области.