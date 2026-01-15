Рейтинг@Mail.ru
Балицкий назвал последнюю преграду для подступа армии России к Запорожью - РИА Новости, 15.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 15.01.2026
Балицкий назвал последнюю преграду для подступа армии России к Запорожью
Балицкий назвал последнюю преграду для подступа армии России к Запорожью
Река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российскую армию от находящегося под контролем ВСУ города Запорожье, сообщил губернатор региона РИА Новости, 15.01.2026
Балицкий назвал последнюю преграду для подступа армии России к Запорожью

Балицкий назвал реку Конка последней преградой для ВС России к Запорожью

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российскую армию от находящегося под контролем ВСУ города Запорожье, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российские вооружённые силы от областного центра – города Запорожья", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
Он отметил, что армия России продолжает высокими темпами продвигаться в глубину обороны противника.
"Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области и расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области. Военнослужащие группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожья – наша армия продвигается последовательно и стремительно, создавая все условия для освобождения города", - уточнил Балицкий.
В четверг о наступлении войск российской группировки "Днепр" в направлении города Запорожье сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он отмечал, что освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское Запорожской области.
Герасимов рассказал о действиях сил "Востока" в Запорожской области
Вчера, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
