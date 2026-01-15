Посол России обсудил с главой МИД Йемена ситуацию в стране

ДОХА, 15 января – РИА Новости. Министр иностранных дел Йемена Шайя аз-Зиндани обсудил с послом России в Йемене Евгением Кудровым урегулирование военно-политического кризиса в Йемене, а также общую ситуацию после резкой эскалации конфликта в юго-восточных провинциях в декабре прошлого года, сообщило посольство в своем Telegram-канале.
"Посол Российской Федерации в Республике Йемен Евгений Кудров встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Республики Йемен Шаей аз-Зиндани. Они обсудили текущие вопросы, связанные с урегулированием военно-политического кризиса в Йемене, общую ситуацию в республике после резкой эскалации конфликта в юго-восточных провинциях Йемена в декабре 2025 года, а также вопросы двустороннего сотрудничества", - отметили в дипмиссии.
Российский посол на встрече указал на "важность возобновления политического процесса и поиска решений сложившейся ситуации дипломатическими средствами".
Кризис на юго-востоке Йемена возник после захвата силами Южного переходного совета (ЮПС) восточных провинций Хадрамаут и Аль-Махра в начале декабря 2025 года. Эти провинции вернулись под контроль правящего Руководящего президентского совета, южанам также пришлось покинуть Аден, они отвели свои силы в центральную провинцию Эд-Дали. По требованию руководящего совета и Саудовской Аравии ОАЭ, которые поддерживали южан, пришлось вывести войска из Йемена, глава ЮПС Айдарус аз-Зубейди, по данным Саудовской Аравии, бежал в Абу-Даби, а сам совет был распущен его исполкомом.
