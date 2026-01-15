Рейтинг@Mail.ru
Посол России обсудил с главой МИД Йемена ситуацию в стране - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 15.01.2026 (обновлено: 23:12 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/yemen-2068192240.html
Посол России обсудил с главой МИД Йемена ситуацию в стране
Посол России обсудил с главой МИД Йемена ситуацию в стране - РИА Новости, 15.01.2026
Посол России обсудил с главой МИД Йемена ситуацию в стране
Министр иностранных дел Йемена Шайя аз-Зиндани обсудил с послом России в Йемене Евгением Кудровым урегулирование военно-политического кризиса в Йемене, а также... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T23:09:00+03:00
2026-01-15T23:12:00+03:00
в мире
йемен
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050402031_0:13:800:463_1920x0_80_0_0_c9f299e170dd84a57c2884505b266259.jpg
https://ria.ru/20260115/vershinin-2068155610.html
йемен
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050402031_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_0db44d13f319e00d7854f3851d5b38e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, россия
В мире, Йемен, Россия
Посол России обсудил с главой МИД Йемена ситуацию в стране

Посол Кудров обсудил с главой МИД Йемена аз-Зиндани ситуацию в стране

© Фото : МИД РоссииПосол РФ в Йемене Евгений Кудров
Посол РФ в Йемене Евгений Кудров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : МИД России
Посол РФ в Йемене Евгений Кудров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 15 января – РИА Новости. Министр иностранных дел Йемена Шайя аз-Зиндани обсудил с послом России в Йемене Евгением Кудровым урегулирование военно-политического кризиса в Йемене, а также общую ситуацию после резкой эскалации конфликта в юго-восточных провинциях в декабре прошлого года, сообщило посольство в своем Telegram-канале.
"Посол Российской Федерации в Республике Йемен Евгений Кудров встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Республики Йемен Шаей аз-Зиндани. Они обсудили текущие вопросы, связанные с урегулированием военно-политического кризиса в Йемене, общую ситуацию в республике после резкой эскалации конфликта в юго-восточных провинциях Йемена в декабре 2025 года, а также вопросы двустороннего сотрудничества", - отметили в дипмиссии.
Российский посол на встрече указал на "важность возобновления политического процесса и поиска решений сложившейся ситуации дипломатическими средствами".
Кризис на юго-востоке Йемена возник после захвата силами Южного переходного совета (ЮПС) восточных провинций Хадрамаут и Аль-Махра в начале декабря 2025 года. Эти провинции вернулись под контроль правящего Руководящего президентского совета, южанам также пришлось покинуть Аден, они отвели свои силы в центральную провинцию Эд-Дали. По требованию руководящего совета и Саудовской Аравии ОАЭ, которые поддерживали южан, пришлось вывести войска из Йемена, глава ЮПС Айдарус аз-Зубейди, по данным Саудовской Аравии, бежал в Абу-Даби, а сам совет был распущен его исполкомом.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Замглавы МИД встретился с послом Йемена в России
Вчера, 18:48
 
В миреЙеменРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала