В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы - РИА Новости, 15.01.2026
00:34 15.01.2026
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы - РИА Новости, 15.01.2026
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить для ветеранов военной службы ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей за счёт... РИА Новости, 15.01.2026
общество
госдума рф
россия
справедливая россия
общество, госдума рф, россия, справедливая россия
Общество, Госдума РФ, Россия, Справедливая Россия
В Госдуме предложили установить выплату для ветеранов военной службы

РИА Новости: депутат Гусев предложил ввести ежемесячную выплату для ветеранов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить для ветеранов военной службы ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей за счёт средств федерального бюджета, закрепить на федеральном уровне право ветеранов военной службы на ведомственные знаки отличия, а также распространить на них меры социальной поддержки, которые сегодня предусмотрены для других категорий ветеранов.
Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Госдуму внесут проект о льготах для ветеранов боевых действий
1 июля 2025, 04:25
"Законопроект устанавливает право ветеранов военной службы на получение ежемесячной денежной выплаты в размере восьмисот рублей из средств федерального бюджета. Данная выплата будет выплачиваться в соответствии с порядком, установленным в статье 23.1 Федерального закона "О ветеранах". Размер выплаты в восьмисот рублей обоснован соотношением с аналогичными выплатами другим категориям ветеранов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время законодательство предусматривает для ветеранов военной службы в основном меры социальной поддержки на уровне субъектов Российской Федерации, что создает неравномерность в обеспечении их прав и социального статуса в зависимости от территории проживания.
Предлагаемым законопроектом устраняются пробелы в федеральном законодательстве. Проект обеспечивает гарантированную поддержку ветеранов военной службы на всей территории РФ.
Предусматривается уточнение того, что ветераны военной службы награждаются ведомственными знаками отличия, что, по мнению авторов инициативы, придает статусу ветерана военной службы дополнительное значение и признание их личного вклада в обеспечение безопасности государства.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Госдуму внесут проект о налоговых льготах компаниям с ветеранами БД
11 июня 2025, 01:48
Законопроектом также расширяются меры социальной поддержки ветеранов военной службы путем распространения на них отдельных льгот, включающих преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков, установку квартирного телефона, а также возможность использования ежегодного отпуска в удобное время.
"Ветераны военной службы — это люди, которые долгие годы обеспечивали безопасность государства. Сегодня их социальные гарантии во многом зависят от региона проживания, и это несправедливо. Мы предлагаем закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы каждый ветеран военной службы, независимо от места жительства, имел гарантированные льготы и признание своего вклада", - сказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Миронов предложил создать ведомство по делам ветеранов боевых действий
17 октября 2025, 01:05
 
ОбществоГосдума РФРоссияСправедливая Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
