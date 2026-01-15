ВСУ потеряли до 190 военных в зоне работы группировки "Запад"

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, Петровка, Грушевка, Благодатовка, Моначиновка и Купянск-Узловой в Харьковской области.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
