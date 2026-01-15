МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X президента республики Эммануэля Макрона из-за решения по закупкам вооружения для Киева.
Таким образом он отреагировал на материал телеканала BFMTV о том, что Киев сможет получать необходимое ему американское вооружение за счет средств предоставленного кредита, несмотря на то что некоторые европейские лидеры, в том числе Макрон, ранее выступали за то, чтобы Украина направляла деньги только на закупку европейского оружия.
"Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет", — заявил политик.
Он также призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, так как, по его мнению, конфликт на Украине не отвечает интересам Европы.
"Давайте остановим этот позорный цирк!" — написал Филиппо.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
