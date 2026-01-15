Рейтинг@Mail.ru
19:47 15.01.2026
"Позорный цирк". Во Франции набросились на Макрона из-за решения по Украине
в мире
украина
киев
россия
флориан филиппо
эммануэль макрон
нато
патриот
в мире, украина, киев, россия, флориан филиппо, эммануэль макрон, нато, патриот, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Россия, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, НАТО, Патриот, Сергей Лавров
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X президента республики Эммануэля Макрона из-за решения по закупкам вооружения для Киева.
Таким образом он отреагировал на материал телеканала BFMTV о том, что Киев сможет получать необходимое ему американское вооружение за счет средств предоставленного кредита, несмотря на то что некоторые европейские лидеры, в том числе Макрон, ранее выступали за то, чтобы Украина направляла деньги только на закупку европейского оружия.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Макрон сделал громкое заявление об "Орешнике"
Вчера, 17:43
"Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет", заявил политик.
Он также призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, так как, по его мнению, конфликт на Украине не отвечает интересам Европы.
"Давайте остановим этот позорный цирк!" — написал Филиппо.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время визита на военную авиабазу Истр на юге Франции. 15 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Макрон напугал французов своим внешним видом
Вчера, 17:29
 
