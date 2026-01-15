СМИ выяснили, с чем связано задержание экс-волейболистки "Галатасарая"

СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Задержание волейболистки Дерьи Чайырган, игравшей ранее в том числе за "Галатасарай", связано с расследованием коррупции в мэрии Стамбула, а не сбытом наркотиков, её уже отпустили на свободу, сообщила газета Hürriyet.

Чайырган оказалась среди 19 задержанных в четверг в Стамбуле по делу о наркотиках, сообщала ранее газета Hürriyet.

Подобные операции в Турции проводятся с октября 2025 года: в рамках начатого расследования были задержаны уже несколько десятков актеров и инфлюенсеров.

Канал CNN Türk отмечает, что одна из задержанных ранее фигуранток указала на Чайырган как якобы любовницу арестованного экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

"Чайырган была задержана в рамках расследования генпрокуратурой Стамбула деятельности мэрии Стамбула. Спортсменку отпустили на свободу под обязательство отмечаться в участке", - сообщила газета.

По ее данным, Чайырган рассказала на допросе, что знакома с Имамоглу с 2021 года, неоднократно с ним виделась лично и общалась по телефону. Спортсменка при этом отвергла обвинения в отмывании средств.

Первое заседание суда по существу по делу о коррупции в мэрии Стамбула, фигурантами по которому проходят более 400 человек, в том числе экс-мэр Экрем Имамоглу, запланировано на 9 марта 2026 года. Прокуратура потребовала для Имамоглу до 2352 лет лишения свободы. В общей сложности речь идет о 143 преступных эпизодах, в том числе о 12 эпизодах взяточничества, семи эпизодах отмывания средств и семи эпизодах мошенничества.

Стамбульский университет в марте 2025 года принял решение аннулировать диплом Имамоглу и еще 27 человек после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, это препятствует его выдвижению на пост президента страны. Обвинение требует почти девяти лет тюремного заключения и запрета на политическую деятельность для Имамоглу в связи с расследованием дела о подделке диплома.

Член главной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта 2025 года арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено.