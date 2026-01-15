https://ria.ru/20260115/vershinin-2068155610.html
Замглавы МИД встретился с послом Йемена в России
Замглавы МИД встретился с послом Йемена в России - РИА Новости, 15.01.2026
Замглавы МИД встретился с послом Йемена в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Йемена Ахмедом Аль-Вахейши развитие ситуации в стране на фоне происходящей там... РИА Новости, 15.01.2026
Замглавы МИД встретился с послом Йемена в России
Вершинин обсудил с послом Йемена Аль-Вахейши ситуацию в стране на фоне эскалации