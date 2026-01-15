Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД встретился с послом Йемена в России - РИА Новости, 15.01.2026
18:48 15.01.2026
Замглавы МИД встретился с послом Йемена в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Йемена Ахмедом Аль-Вахейши развитие ситуации в стране на фоне происходящей там... РИА Новости, 15.01.2026
Вершинин обсудил с послом Йемена Аль-Вахейши ситуацию в стране на фоне эскалации

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Йемена Ахмедом Аль-Вахейши развитие ситуации в стране на фоне происходящей там эскалации, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-йеменских отношений. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Йемене и вокруг него в свете эскалации на юго-востоке страны", - сообщили в МИД РФ.
По информации ведомства, российская сторона подчеркнула необходимость установления стабильности на основе поиска "компромиссных решений существующих проблем и противоречий в рамках широкого межйеменского диалога под эгидой ООН".
Эвакуация иностранных туристов с острова Сокотра в Йемене
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов
10 января, 18:15
С йеменской Сокотры вывезли всех иностранных туристов
