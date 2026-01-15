Рейтинг@Mail.ru
Венгрия запускает петицию против кредита ЕС Украине, заявил Орбан
12:54 15.01.2026 (обновлено: 15:06 15.01.2026)
Венгрия запускает петицию против кредита ЕС Украине, заявил Орбан
Венгрия запускает петицию против кредита ЕС Украине, заявил Орбан

Орбан: Венгрия запускает петицию против планов ЕС выделить Киеву 90 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 15 янв — РИА Новости. Власти Венгрии намерены собрать подписи под общенациональной петицией против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Ничего сказочного, нам снова пришла очередь сказать "нет" Брюсселю. Потому что не следует питать иллюзий: только наше правительство может им сказать "нет". Но для этого нам понадобится поддержка каждого миролюбивого венгра. Сначала в общенациональной петиции, затем на апрельских выборах", — написал он в Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Заседания ЕС превратились в военные советы, заявил Орбан
7 января, 17:07
По словам Орбана, Еврокомиссия, представившая накануне план финансирования Украины, продолжает "мечтать о российских репарациях" и тем самым игнорирует не только итоги декабрьского саммита ЕС, но и саму реальность.
"Их не беспокоит прогресс российского ВПК, тяжелейшее финансовое положение Европы или мнение европейцев. Они продолжают идти по военному пути. В Европе почти не осталось правительств, способных им противостоять. Венгрия — исключение. В последние годы мы научились отстаивать свои права", — подчеркнул премьер.

В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Украине замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. Как заявлял Орбан по итогам декабрьского саммита, расплачиваться за него будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
6 января, 16:44
 
