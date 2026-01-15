Венгрия запускает петицию против кредита ЕС Украине, заявил Орбан

"Ничего сказочного, нам снова пришла очередь сказать "нет" Брюсселю. Потому что не следует питать иллюзий: только наше правительство может им сказать "нет". Но для этого нам понадобится поддержка каждого миролюбивого венгра. Сначала в общенациональной петиции, затем на апрельских выборах", — написал он в Facebook*.