Венгрия запускает петицию против кредита ЕС Украине, заявил Орбан
Венгрия запускает петицию против кредита ЕС Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 15.01.2026
Венгрия запускает петицию против кредита ЕС Украине, заявил Орбан
Власти Венгрии намерены собрать подписи под общенациональной петицией против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро, заявил премьер-министр Виктор... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:54:00+03:00
2026-01-15T12:54:00+03:00
2026-01-15T15:06:00+03:00
Венгрия запускает петицию против кредита ЕС Украине, заявил Орбан
Орбан: Венгрия запускает петицию против планов ЕС выделить Киеву 90 млрд евро
БУДАПЕШТ, 15 янв — РИА Новости. Власти Венгрии намерены собрать подписи под общенациональной петицией против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Ничего сказочного, нам снова пришла очередь сказать "нет" Брюсселю. Потому что не следует питать иллюзий: только наше правительство может им сказать "нет". Но для этого нам понадобится поддержка каждого миролюбивого венгра. Сначала в общенациональной петиции, затем на апрельских выборах", — написал он в Facebook*.
По словам Орбана
, Еврокомиссия
, представившая накануне план финансирования Украины
, продолжает "мечтать о российских репарациях" и тем самым игнорирует не только итоги декабрьского саммита ЕС
, но и саму реальность.
«
"Их не беспокоит прогресс российского ВПК, тяжелейшее финансовое положение Европы или мнение европейцев. Они продолжают идти по военному пути. В Европе почти не осталось правительств, способных им противостоять. Венгрия — исключение. В последние годы мы научились отстаивать свои права", — подчеркнул премьер.
В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Украине замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы.
Венгрия, Словакия
и Чехия
не участвуют в обеспечении кредита. Как заявлял Орбан по итогам декабрьского саммита, расплачиваться за него будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.