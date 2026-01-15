https://ria.ru/20260115/ussuriysk-2067984885.html
Пострадавшую при взрыве газа в Уссурийске пенсионерку забрали в реанимацию
Пострадавшую при взрыве газа в Уссурийске пенсионерку забрали в реанимацию - РИА Новости, 15.01.2026
Пострадавшую при взрыве газа в Уссурийске пенсионерку забрали в реанимацию
Одну из пострадавших при взрыве газа в Уссурийске - пенсионерку - забрали в реанимацию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:48:00+03:00
2026-01-15T09:48:00+03:00
2026-01-15T09:53:00+03:00
происшествия
уссурийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067983020_0:98:1020:672_1920x0_80_0_0_470ad6c4e0c00c2d0fa96cc5af63679a.jpg
https://ria.ru/20260115/primore-2067983042.html
уссурийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067983020_0:2:1020:767_1920x0_80_0_0_551db282cb9a11bc5d529cd1073156e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшую при взрыве газа в Уссурийске пенсионерку забрали в реанимацию
РИА Новости: пострадавшую при взрыве газа в Уссурийске забрали в реанимацию