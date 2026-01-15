Рейтинг@Mail.ru
В доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, жили дети
10:40 15.01.2026
В доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, жили дети
В доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, жили дети - РИА Новости, 15.01.2026
В доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, жили дети
Дети в том числе жили в доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, в момент происшествия они были в школе, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. РИА Новости, 15.01.2026
происшествия, уссурийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, жили дети

РИА Новости: жившие в доме в Уссурийске дети во время взрыва газа были в школе

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюСпасатели на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
Спасатели на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Спасатели на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Дети в том числе жили в доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, в момент происшествия они были в школе, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
Ранее МЧС РФ сообщило, что взрыв газа произошел в частном жилом доме на улице Воровского в Уссурийске, из-под завалов извлечены три человека. В региональном главке РИА Новости сказали, что, предварительно, под завалами больше людей нет. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что одну из пострадавших при взрыве газа - пенсионерку - забрали в реанимацию. Позже минздрав сообщил, что одна из пострадавших скончалась. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что взорвался баллон, дом разрушен, соседние дома не пострадали.
"В доме (также) проживали дети, на момент взрыва они были в школе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прокурор на месте выясняет, где их родители, сколько человек там жило. Также будет решаться вопрос о том, куда временно поселить людей.
ПроисшествияУссурийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
