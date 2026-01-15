В доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, жили дети

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Дети в том числе жили в доме в Уссурийске, где произошел взрыв газа, в момент происшествия они были в школе, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.

Ранее МЧС РФ сообщило, что взрыв газа произошел в частном жилом доме на улице Воровского в Уссурийске , из-под завалов извлечены три человека. В региональном главке РИА Новости сказали, что, предварительно, под завалами больше людей нет. В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что одну из пострадавших при взрыве газа - пенсионерку - забрали в реанимацию. Позже минздрав сообщил, что одна из пострадавших скончалась. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что взорвался баллон, дом разрушен, соседние дома не пострадали.

"В доме (также) проживали дети, на момент взрыва они были в школе", - сказал собеседник агентства.