Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 15.01.2026 (обновлено: 11:20 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/ussurijsk-2067988730.html
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске - РИА Новости, 15.01.2026
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске
В доме в Уссурийске взорвался бытовой газовый баллон, жилье разрушено, соседи не пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:12:00+03:00
2026-01-15T11:20:00+03:00
происшествия
уссурийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068005568_0:0:1220:686_1920x0_80_0_0_aa60f172defa3a86e0fca4b10685b7a2.jpg
https://ria.ru/20260115/ussuriysk-2067984885.html
уссурийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068005568_152:0:1069:688_1920x0_80_0_0_7a7462fb96ab7e96554baef3fe130a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске

Прокуратура: в Уссурийске взорвался бытовой газовый баллон

© Прокуратура Приморского края/TelegramНа месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
На месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Прокуратура Приморского края/Telegram
На месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. В доме в Уссурийске взорвался бытовой газовый баллон, жилье разрушено, соседи не пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
Ранее МЧС РФ сообщило, что взрыв газа произошел в частном жилом доме на улице Воровского в Уссурийске, из-под завалов извлечены три человека. В региональном главке МЧС РИА Новости уточнили, что под завалом больше людей нет. В правоохранительных органах региона агентству рассказали, что одну из пострадавших при взрыве газа в Уссурийске - пенсионерку - забрали в реанимацию.
"Это был баллон (не магистральный газ - ред.). Дом разрушен, соседние дома не пострадали", - сказал собеседник.
Спасатели на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Пострадавшую при взрыве газа в Уссурийске пенсионерку забрали в реанимацию
09:48
 
ПроисшествияУссурийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала