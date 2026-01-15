https://ria.ru/20260115/ussurijsk-2067988730.html
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске - РИА Новости, 15.01.2026
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске
В доме в Уссурийске взорвался бытовой газовый баллон, жилье разрушено, соседи не пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
уссурийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уссурийск
россия
Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске
