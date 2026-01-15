Прокуратура подтвердила взрыв бытового газового баллона в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. В доме в Уссурийске взорвался бытовой газовый баллон, жилье разрушено, соседи не пострадали, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.

"Это был баллон (не магистральный газ - ред.). Дом разрушен, соседние дома не пострадали", - сказал собеседник.