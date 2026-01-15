Рейтинг@Mail.ru
В Приморском крае прогремел взрыв в частном доме
09:40 15.01.2026 (обновлено: 11:52 15.01.2026)
В Приморском крае прогремел взрыв в частном доме
В Приморском крае прогремел взрыв в частном доме - РИА Новости, 15.01.2026
В Приморском крае прогремел взрыв в частном доме
В городе Уссурийске Приморского края прогремел взрыв газа в частном доме, есть погибшие, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 15.01.2026
Спасатели на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В городе Уссурийске Приморского края прогремел взрыв газа в частном доме, есть погибшие, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Поступило сообщение о взрыве газа в частном жилом доме на улице Воровского. Прибывшие огнеборцы деблокировали из-под завалов разрушенного дома троих человек и передали их медикам скорой помощи", — говорится в публикации.

Позже стало известно, что одна из пострадавших, пожилая женщина, умерла в больнице.
В доме также жили дети, на момент взрыва они были в школе, добавили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в доме взорвался газовый баллон.
После взрыва спасатели ликвидировали два очага горения. На месте работали более 20 человек и пять единиц техники.
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
6 января, 20:22
В Ингушетии возбудили уголовное дело после взрыва газа в частном доме
