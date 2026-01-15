https://ria.ru/20260115/uralkaliya-2068081413.html
Знакомые экс-главы "Уралкалия" не знают, чье тело нашли на Кипре
2026-01-15T15:25:00+03:00
2026-01-15T15:25:00+03:00
2026-01-15T15:29:00+03:00
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Знакомые бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пропавшего на Кипре, пока не располагают информацией о том, кому принадлежит найденное на острове тело, рассказал РИА Новости знакомый Баумгертнера Алексей Дозорцев.
"Информации пока нет", - сообщил он.
Ранее в среду он поделился с агентством, что в районе поисков Баумгертнера
найдено тело, но пока нет достоверных данных о том, кому оно принадлежит, на месте работает полиция. Баумгертнер не выходит на связь с вечера 8 января.
Неопознанное тело мужчины было обнаружено в районе поисков Баумгертнера в прибрежной зоне деревни Авдиму, что неподалеку от Писсури, сообщило в среду издание Cyprus Mail.
Ранее полиция Кипра
распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий
" Владислава Баумгертнера. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена неизвестно с 7 января.