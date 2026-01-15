Рейтинг@Mail.ru
Знакомые экс-главы "Уралкалия" не знают, чье тело нашли на Кипре
15:25 15.01.2026 (обновлено: 15:29 15.01.2026)
Знакомые экс-главы "Уралкалия" не знают, чье тело нашли на Кипре
Знакомые бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пропавшего на Кипре, пока не располагают информацией о том, кому принадлежит найденное на острове...
кипр, владислав баумгертнер, уралкалий, в мире
Кипр, Владислав Баумгертнер, Уралкалий, В мире

Знакомые экс-главы "Уралкалия" не знают, чье тело нашли на Кипре

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяКипрская полиция
Кипрская полиция - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Кипрская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Знакомые бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пропавшего на Кипре, пока не располагают информацией о том, кому принадлежит найденное на острове тело, рассказал РИА Новости знакомый Баумгертнера Алексей Дозорцев.
"Информации пока нет", - сообщил он.

Бывший генеральный директор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На Кипре возобновили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия"
12 января, 13:35
Ранее в среду он поделился с агентством, что в районе поисков Баумгертнера найдено тело, но пока нет достоверных данных о том, кому оно принадлежит, на месте работает полиция. Баумгертнер не выходит на связь с вечера 8 января.
Неопознанное тело мужчины было обнаружено в районе поисков Баумгертнера в прибрежной зоне деревни Авдиму, что неподалеку от Писсури, сообщило в среду издание Cyprus Mail.
Ранее полиция Кипра распространила информацию о пропаже бывшего главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. Местные СМИ сообщали, что в воскресенье в районе поселка Писсури, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя, началась масштабная поисковая операция с участием дронов и вертолетов, вечером она была приостановлена из-за сильных дождей.
В понедельник в полиции Лимассола сообщили РИА Новости, что поиски Баумгертнера возобновились. Также в полиции подтвердили, что местонахождение бизнесмена неизвестно с 7 января.
Кипрская полиция - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Друг экс-главы "Уралкалия" сообщил, что неизвестно, чье тело нашли на Кипре
Вчера, 20:40
 
КипрВладислав БаумгертнерУралкалийВ мире
 
 
