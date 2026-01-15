На Украине неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Неизвестный в городе Черкассы на Украине побил стекла машин сотрудников военкомата, вместе с толпой отбивая у них потенциальную жертву мобилизации.

По данным Черкасского областного военкомата, его сотрудники при проверке документов у прохожего обнаружили, что он нарушил правила воинского учета, но на требование проехать с ними гражданин не отреагировал.

"Вокруг собралась толпа, один из граждан достал металлический предмет и начал наносить повреждения служебным автомобилям групп оповещения, разбивая стекла. После этого нападавший скрылся", - говорится в распространенном в соцсетях сообщении военкомата.

Отмечается, что мужчина, которого хотели отбить от сотрудников военкомата, в итоге был задержан и направлен на медкомиссию.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.