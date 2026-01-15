На Украине неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Неизвестный в городе Черкассы на Украине побил стекла машин сотрудников военкомата, вместе с толпой отбивая у них потенциальную жертву мобилизации.
По данным Черкасского областного военкомата, его сотрудники при проверке документов у прохожего обнаружили, что он нарушил правила воинского учета, но на требование проехать с ними гражданин не отреагировал.
"Вокруг собралась толпа, один из граждан достал металлический предмет и начал наносить повреждения служебным автомобилям групп оповещения, разбивая стекла. После этого нападавший скрылся", - говорится в распространенном в соцсетях сообщении военкомата.
Отмечается, что мужчина, которого хотели отбить от сотрудников военкомата, в итоге был задержан и направлен на медкомиссию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
