На Украине неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации
14:16 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/ukraina-2068061239.html
На Украине неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации
На Украине неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации - РИА Новости, 15.01.2026
На Украине неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации
Неизвестный в городе Черкассы на Украине побил стекла машин сотрудников военкомата, вместе с толпой отбивая у них потенциальную жертву мобилизации. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:16:00+03:00
2026-01-15T14:16:00+03:00
в мире
украина
черкассы
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
https://ria.ru/20260107/rovno-2066797829.html
https://ria.ru/20260110/ukraina-2067129672.html
украина
черкассы
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, украина, черкассы, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Черкассы, Вооруженные силы Украины
На Украине неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации

В Черкассах неизвестный повредил машины ТЦК, отбивая мужчину от мобилизации

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Неизвестный в городе Черкассы на Украине побил стекла машин сотрудников военкомата, вместе с толпой отбивая у них потенциальную жертву мобилизации.
По данным Черкасского областного военкомата, его сотрудники при проверке документов у прохожего обнаружили, что он нарушил правила воинского учета, но на требование проехать с ними гражданин не отреагировал.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
7 января, 21:14
"Вокруг собралась толпа, один из граждан достал металлический предмет и начал наносить повреждения служебным автомобилям групп оповещения, разбивая стекла. После этого нападавший скрылся", - говорится в распространенном в соцсетях сообщении военкомата.
Отмечается, что мужчина, которого хотели отбить от сотрудников военкомата, в итоге был задержан и направлен на медкомиссию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Буданов* пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК
10 января, 15:40
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
