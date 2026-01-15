https://ria.ru/20260115/ubiystvo-2067943534.html
СК назвал причину убийства Картрайта
СК назвал причину убийства Картрайта - РИА Новости, 15.01.2026
СК назвал причину убийства Картрайта
Поводом для убийства рэпера Картрайта его супругой Мариной Кохал стала ревность, об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя ГСУ СК по... РИА Новости, 15.01.2026
санкт-петербург
Новости
СК назвал причину убийства Картрайта
РИА Новости: Черненко рассказал, что супруга Картрайта убила его из-за ревности