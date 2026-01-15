Рейтинг@Mail.ru
01:38 15.01.2026
СК назвал причину убийства Картрайта
СК назвал причину убийства Картрайта
СК назвал причину убийства Картрайта

Марина Кохал во время оглашения приговора в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Поводом для убийства рэпера Картрайта его супругой Мариной Кохал стала ревность, об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко.
"Линия обвинения базировалась на доказывании факта введения Кохал инъекции медицинского препарата Юшко, после которого последовала аллергическая реакция и смерть Юшко. По результатам предварительного следствия установлено, что поводом к убийству преимущественно послужила ревность Кохал", - сообщил Черненко.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Защита Кохал, осужденной за убийство рэпера Картрайта, обжаловала приговор
7 декабря 2025, 03:55
 
