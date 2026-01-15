Турция выступает за диалог между Ираном и США, заявил Фидан

СТАМБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Турция выступает за решение конфликта между США и Ираном через диалог, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он отметил, что Анкара не желает повторения "12-дневного" конфликта в июне 2025 года.
США могут нанести удар по Ирану крылатыми ракетами Tomahawk с эсминцев, находящихся на Ближнем Востоке, а также задействовать боевую авиацию, способную достичь целей с баз в США и за рубежом, сообщило издание Wall Street Journal.
Ранее американские СМИ сообщали, что значительная часть американских войск и кораблей ранее была переброшена в Карибский бассейн на фоне напряженности с Венесуэлой или вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион. В том числе речь идет об американском суперавианосце USS Gerald Ford с ударной группой.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.