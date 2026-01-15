Рейтинг@Mail.ru
В России вырос спрос на "тихий" туризм - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:13 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/turizm-2068039873.html
В России вырос спрос на "тихий" туризм
В России вырос спрос на "тихий" туризм - РИА Новости, 15.01.2026
В России вырос спрос на "тихий" туризм
"Тихий" туризм в России укрепил позиции в минувшем году: самостоятельные туристы все чаще ездили в регионы с уникальной природой и в малые исторические города,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:13:00+03:00
2026-01-15T13:13:00+03:00
туризм
республика калмыкия
камчатка
забайкальский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958278730_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_175d4933de2f1c49a8778fc84cd1c167.jpg
https://ria.ru/20251126/avtodorogi-2057649195.html
https://ria.ru/20251217/moskva-2062539642.html
https://ria.ru/20260112/tur-2067429016.html
республика калмыкия
камчатка
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958278730_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9457c8e1d032a87eeb20b0b88a2c7530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика калмыкия, камчатка, забайкальский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Республика Калмыкия, Камчатка, Забайкальский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России вырос спрос на "тихий" туризм

РИА Новости: россияне стали чаще выбирать тихий туризм в 2025 году

© iStock.com / hobo_018Туристы во время похода по лесу
Туристы во время похода по лесу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© iStock.com / hobo_018
Туристы во время похода по лесу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Тихий" туризм в России укрепил позиции в минувшем году: самостоятельные туристы все чаще ездили в регионы с уникальной природой и в малые исторические города, показало совместное исследование Минэкономразвития РФ и Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), которое есть у РИА Новости.
"Тихий" туризм предполагает спокойный отдых на природе или в городской среде, без большого количества туристов, шума и плотной застройки. Отправляясь в такое путешествие, туристы ищут уединения и возможности отдохнуть от мегаполиса.
Трасса Солнечный – Ола, Магаданская область - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Обновление автодорог: как туризм становится драйвером экономического роста
26 ноября 2025, 15:14
"Российские самостоятельные путешественники в 2025 году стали чаще бронировать отели и другие средства размещения в регионах с живописной природой, а также на "тихих" направлениях с богатой культурно-исторической составляющей, где можно отдохнуть от ритма шумных мегаполисов", - говорится в материале.
Так, по данным АТАГ, в минувшем году самый активный рост бронирований зафиксирован в Калмыкии - на 41% и на Камчатке - на 35%. Заметная динамика также зафиксирована в Забайкальском крае (рост на 30%), в Амурской области (на 27%) и в Якутии (на 10%). Туристов в этих регионах привлекает природа и культурная экзотика, полагают в АТАГ.
Кроме того, увеличение спроса демонстрируют направления, сочетающие природный туризм с возможностью активного отдыха: в Бурятии рост составил 17%, в Приморском крае бронирования увеличились на 13%, в Дагестане – на 9%, в Карачаево-Черкесии – на 7%, в Карелии и Мурманской области число бронирований выросло на 3%.
Что касается регионов с значительными возможностями для знакомства с культурно-историческим наследием, в АТАГ фиксируют устойчивый рост спроса на поездки в регионы Русского Севера и Центральной России. "Например, бронирования в Архангельской области увеличились в 2025 году по сравнению с предшествующим годом на 7%, в Псковской области – на 9%, в Кировской и Вологодской областях на 12%, в Ярославской области – на 17%, в Калужской области – на 6%", - указано в публикации.
Новогодняя иллюминация - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Москва сохранила лидерство по достопримечательностям в рейтинге GPCI
17 декабря 2025, 08:09
"Спрос на природный туризм и малые исторические города в среднем растет примерно на 10% ежегодно. Такие путешествия помогают замедлиться, перезагрузиться и в спокойном режиме узнавать что-то новое. Что интересно, и это видно из статистики, география таких поездок расширяется – туристы обращают внимание на новые направления, в том числе удаленные и менее раскрученные", - полагает директор АТАГ Александр Брагин.
По его словам, росту турпотока способствует улучшение транспортной инфраструктуры, появление новых объектов размещения, развитие посуточного сектора аренды жилья, активный маркетинг территорий.
В свою очередь Минэкономразвития отмечает, что появление новых точек притяжения для туристов, которые могут быть особенно востребованы в межсезонье - одна из важнейших задач для регионов. На решение этой задачи в том числе направлены усилия по наращиванию туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта по туризму.
"Особое внимание уделяем развитию точек притяжения. Например, крупные проекты помогает реализовывать программа льготного кредитования. Сейчас в работе 41 проект на 210 миллиардов рублей и посещаемостью 39 миллионов человек в год", - рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Названы самые дорогие туры за рубеж и по России в 2025 году
12 января, 18:14
 
ТуризмРеспублика КалмыкияКамчаткаЗабайкальский крайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала