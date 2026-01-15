В России вырос спрос на "тихий" туризм

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Тихий" туризм в России укрепил позиции в минувшем году: самостоятельные туристы все чаще ездили в регионы с уникальной природой и в малые исторические города, показало совместное исследование Минэкономразвития РФ и Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), которое есть у РИА Новости.

"Тихий" туризм предполагает спокойный отдых на природе или в городской среде, без большого количества туристов, шума и плотной застройки. Отправляясь в такое путешествие, туристы ищут уединения и возможности отдохнуть от мегаполиса.

"Российские самостоятельные путешественники в 2025 году стали чаще бронировать отели и другие средства размещения в регионах с живописной природой, а также на "тихих" направлениях с богатой культурно-исторической составляющей, где можно отдохнуть от ритма шумных мегаполисов", - говорится в материале.

Так, по данным АТАГ, в минувшем году самый активный рост бронирований зафиксирован в Калмыкии - на 41% и на Камчатке - на 35%. Заметная динамика также зафиксирована в Забайкальском крае (рост на 30%), в Амурской области (на 27%) и в Якутии (на 10%). Туристов в этих регионах привлекает природа и культурная экзотика, полагают в АТАГ.

"Спрос на природный туризм и малые исторические города в среднем растет примерно на 10% ежегодно. Такие путешествия помогают замедлиться, перезагрузиться и в спокойном режиме узнавать что-то новое. Что интересно, и это видно из статистики, география таких поездок расширяется – туристы обращают внимание на новые направления, в том числе удаленные и менее раскрученные", - полагает директор АТАГ Александр Брагин.

По его словам, росту турпотока способствует улучшение транспортной инфраструктуры, появление новых объектов размещения, развитие посуточного сектора аренды жилья, активный маркетинг территорий.

В свою очередь Минэкономразвития отмечает, что появление новых точек притяжения для туристов, которые могут быть особенно востребованы в межсезонье - одна из важнейших задач для регионов. На решение этой задачи в том числе направлены усилия по наращиванию туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта по туризму.